Recordando a diario a Santa Bárbara

Nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena es una forma en castellano de recordar asuntos trascendentes en los que caemos cuando ya no hay remedio. Bueno, pues hoy es la festividad de Santa Bárbara, patrona de Artillería y la que da nombre al arsenal que cada buque de guerra lleva en sus entrañas. Pero aunque se celebre hoy a dicha santa, lo cierto es que desde el 14 de marzo no hay un día que no nos acordemos de ella, incluso de tener muy presente que vivimos rodeados de tanto peligro que no más parece que estamos instalados encima de una santabárbara a punto de saltar por los aires. Día a día, verso a verso, vivimos sin vivir en sí mismos, agobiados por ese bichito invisible que nos ha cambiado la vida de tal forma que hasta estamos acostumbrándonos a ella. Hoy amanece Santa Bárbara en el santoral y claro que nos acordamos, cómo no nos vamos a acordar.