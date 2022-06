San Antonio marca el calor estival

Sufridor atávico de estas calores, el día de San Antonio me trae recuerdos muy especiales sobre los efectos de estas desmesuras en nuestros cuerpos y, sobre todo, en nuestras mentes. Hoy dice el santoral católico que se celebra San Antonio de Padua, que en realidad nació en Lisboa, y de este día tengo un recuerdo que no se me va de la memoria y eso que ya llovió. Era San Antonio de 1981 y se jugó esa noche un Sevilla-Sporting semifinal de Copa y era de tal calibre la calor que caía sobre la pradera de Nervión que rara vez se dio que estuvieran jugando once contra once, ya que solía haber algún pelotero bebiendo en la banda. Calor africano e inhumano que en este día se me ha venido a la sesera por una sentencia del reputado meteorólogo Julio Marvizón. Dijo que la temperatura que haga en el día de San Antonio marcará el verano, conque agárrense que vienen curvas.