Socialistas de los nervios

Espadas no crece, lo tiene imposible, pero al PSOE le crecen los enanos. Cunde el nerviosismo entre los prepotentes y sobrados de toda la vida: Andalucía ya no es lo que era por ostensible que sea el pacto tácito de los medios de no hacer sangre y mantener a ultranza la ficción de un bipartidismo que los ciudadanos llevamos años rechazando. Ese pacto, al que Moreno Bonilla es sensible, como se vio en el escasamente motivador debate televisivo de los candidatos, consiste en hablar poco de la corrupción socialista que lo invadió todo y sigue ahí, y nada de las manchas del traje de Juan Espadas, cada día con nuevos lamparones. Al escándalo de que pueda ser candidato a la presidencia de la Junta quien es ya conocido en toda España por el caso de enchufismo más notorio y a la vez más patético que se recuerda, se une ahora la noticia de la falsificación de domicilio para poder escolarizar a sus hijos en un colegio religioso concertado, algo que haría bramar de indignación a sindicatos y militantes socialistas si el cogido en el renuncio fuera otro. Sabemos de la tentadora impunidad que ofrece poseer un carné del PSOE, pero en estos días he oído en cierta conversación de amigos una chanza definitiva: "pero, ¿tú te crees que eres socialista?". Eso le decía uno a un tío de los que van por la vida con el convencimiento de que nada puede afectarle.

De los nervios tienen que estar para que Manuel Pezzi, presidente del PSOE andaluz y, lo que es más grave a los efectos, profesor universitario, se haya descolgado con un grueso insulto para comentar una ocurrencia intrascendente de Feijóo sobre los atardeceres granadinos. De los nervios hay que estar para que un tal Cristóbal López, que se firma Coordinador Federal Cristianos Socialistas PSOE, haya emitido una nota de prensa contra el comunicado de los obispos del Sur ante las elecciones que, tras suponer intenciones partidistas a los prelados, les reprocha que no asuman al pie de la letra el programa socialista y que no se humillen todavía más ante las sórdidas campañas trazadas por gentes precisamente como él. De los nervios están y más lo estarán en diez días. Que el cambio siga siendo cosa leve y cosmética -que algo cambie para que todo siga igual- o que Andalucía sea otra vez la protagonista de tiempos de renovación democrática, esa es la única disyuntiva.