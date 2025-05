El boomerang de los vídeos

Alos vídeos hechos con IA de La isla de las corrupciones o La manifestación que no verás el PP ha sumado La banda del Peugeot en el que, simulando el tráiler de una película de “próximo estreno en los tribunales”, se ve a unos sonrientes Sánchez, Ábalos, Cerdán y Koldo en el ya famoso coche de la tournée nacional para reconquistar el partido. El PSOE, estos días enfrascado en la alta política internacional y anti israelí de las votaciones en el friki-show de Eurovisión, ha deplorado tan groseros y facilones modos de hacer oposición a golpe de vídeo.

Pero como existe esa cosa llamada historia, menos manipulable que la memoria, me permito recordarles lo que sobre el uso de los vídeos agresivos escribe el poco sospechoso de revisionismo Santos Juliá en La transición: historia de una política española (1937-2017) (Galaxia Gutenberg) que otras veces les he recomendado: “Se produjo en los primeros meses de 1996 una curiosa inversión de papeles… Para no espantar a los electores de centro y hasta de centro-izquierda el PP y su líder, dando por segura la victoria, decidieron realizar una campaña de perfil bajo (…) mientras el PSOE y muy personalmente Felipe González pensaron reducir la dimensión de su previsible derrota ideando una campaña muy agresiva (...). Cuando el PP más y mejor aparecía revestido con piel de cordero, se vio retratado por el PSOE con piel, peor que de lobo, de dóberman. Con el dóberman afloró una nueva versión del relato secular de las dos Españas, presentada una en blanco y negro, como exigía la memoria del pasado al que pretendían devolver a España los populares, y la otra en color, como la que estaban construyendo los socialistas. (…) La ‘España en positivo’ de González eran ‘muchachas guapas, ancianos lustrosos y deportistas vencedores que se mueven en un mundo de colores’, (…) al tiempo que las imágenes deformadas de Aznar y Álvarez Cascos se sobreponen a ‘las fauces de un dóberman, la explosión de una bomba, la caída de unos rayos y los oscuros manejos de un titiritero’. (…) El PSC también tomó gusto a los vídeos y presentó en uno de ellos imágenes en sepia de las dos dictaduras del siglo XX, la de Franco y la de Primo de Rivera. (…) Fue la primera ocasión en que una España resistía a la otra con lenguaje recuperado de la Guerra Civil”.

El interés de la cita excusa su extensión. La memoria flojea, la historia no.