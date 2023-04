Son noticias habituales los problemas en la Atención Primaria sanitaria junto con las protestas del personal y también la construcción y puesta al día de nuevos hoteles en Sevilla. Se me ocurrió el otro día, pasando por los Jardines de Murillo, que si no piensan construir un centro sanitario en el solar del antiguo Equipo Quirúrgico, por qué no edifican un hotel. Mejor sitio imposible, con cuatro fachadas, entre el Hotel Alcázar y el América Palace, vistas de la ciudad monumental y la Giralda desde sus habitaciones y al lado de la farola fuente monumental que preside la plaza dedicada a la alcaldesa Soledad Becerril. La misma farola que diseñó José Lafita Díaz para rematar el Paseo de la Palmera antes de que lo convirtiéramos en la entrada en la ciudad de la autovía de Cádiz, degradando su sentido urbanístico de barrio residencial.

Después de dieciocho años del derribo sigo sin entender por qué aún es un solar en pleno centro de la ciudad. De una Casa de Socorro de principios del siglo XX pasó a ser un eficaz Equipo Quirúrgico de los años cuarenta y cincuenta. Demolido y reedificado en los años sesenta y con actualizaciones sucesivas. Y después demolido como hemos comentado, para construir un nuevo Centro de Especialidades y Urgencias en 2005. La idea de las nuevas instalaciones era buena. Una instalación sanitaria moderna en el centro geométrico de la ciudad, al lado de uno de los nudos más importantes de transportes públicos, el Prado. En la ronda histórica, junto al Metro, los autobuses urbanos, metropolitanos y el tranvía y accesible a pie desde Buhaira y San Bernardo, Huerta de la Salud, Universidad y la mitad sur del casco histórico. Para esas mejoras se cerró. Después se abandonó y tras el incendio de la última planta se derribó el edificio con urgencia y eficacia. Más tarde se cerró con un vallado de ladrillo y rejas. Y hoy sigue a la sombra del magnífico árbol que lo acompaña.

Los años han pasado y han llegado crisis de todo tipo y recortes económicos, incluida una pandemia con la que nadie contaba y que ha habido que afrontar utilizando como centros de atención y vacunación todas las instalaciones disponibles, docentes, deportivas, etc... Hubiera sido muy útil y necesario un centro sanitario de referencia en el solar del Equipo Quirúrgico, pero lo que había era un solar. Puede que hayan cambiado los criterios técnico-sanitarios que diseñaron el mencionado Centro de Especialidades. Es posible que ahora sea mejor otra actuación. Puede ser. Pero actúen por favor. Si no va a tener destino sanitario ni público, véndanlo y obtengan recursos para cubrir otros déficits de equipo de la ciudad. No nos interesa de quién es el solar a estas alturas, si municipal o de la Junta, ni quién tiene las competencias para resolver el asunto. Creo que pasó el tiempo de la razonable planificación. Pónganse de acuerdo y dígannos qué van a hacer. Que siga siendo un solar no tiene sentido alguno además de un despilfarro de recursos.