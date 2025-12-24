No sé si la gente escucha villancicos en su casa, aunque sospecho que no, porque los villancicos se han convertido en música enlatada para compras navideñas y nos suelen dar mucha grima. Pero a veces es bueno escucharlos si uno sabe elegir bien. Veamos un caso: entre el 63 y el 65, los Beach Boys sacaban cada año un álbum con canciones de Navidad. Si quieren desintoxicarse de la política, busquen los discos navideños de los Beach Boys con las armonías vocales de Little Saint Nick o de Frosty the Snowman. Sólo por haber compuesto estas canciones de Navidad, Brian Wilson –el Mozart de la música pop– debería ser recordado como uno de los grandes benefactores de la humanidad.

Y no olvidemos que Bob Dylan sacó también un hermoso álbum de Navidad, Christmas in the Heart, con versiones de las canciones que escuchaba cuando era niño en una pequeña ciudad perdida de Minnesota. Cuando sacó el disco, en el 2009, los críticos escribieron que la intención de Dylan era irónica y hasta satírica y que en realidad se trataba de una burla de las canciones navideñas. Dylan, indignado, contestó que no había nada de burla en su álbum navideño, sino puro cariño y admiración hacia esas canciones tradicionales que se habían cantado durante años y años en todas las casas americanas. “Como siempre, los críticos no tienen ni idea de nada”, gruñó Dylan, que incluso apareció en un vídeo disfrazado de Papá Noel.

¿Por qué nuestra época adora las pasiones tristes? ¿Por qué nuestra época desprecia todo lo que sea bondad, alegría, goce o serenidad? ¿Por qué el resentimiento y el victimismo tienen mucho más éxito entre nosotros que el simple deseo de disfrutar de la vida? ¿Por qué el odio, la envidia o la desconfianza definen nuestra forma preferida de enfrentarnos a la existencia? Basta ver las series de televisión o las entrevistas con nuestros intelectuales para comprobar que el goce de vivir tiene muy mala prensa. Y no hablemos ya si se trata de la familia y la amistad. Y por eso, claro está, la Navidad nos inspira recelo y sarcasmo, tal como demostraron los críticos resabiados cuando Dylan sacó su álbum de canciones navideñas. Así que no se dejen arrastrar por el espíritu fúnebre y rencoroso de esta época. Disfruten todo lo que puedan. Y feliz Navidad.