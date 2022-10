¡A comer por 8,15 euros en el Parlamento de Andalucía!

Todo andaluz debería tener derecho a almorzar en el Parlamento al menos una vez en su vida. Bien atendido. Fresquitos en verano y calentitos en invierno. Y, sobre todo, a un precio estupendo, la mar de competitivo. El menú cuesta ahora todavía menos que antes: de 8,30 a 8,15 euros. La inflación no existe en la Cámara andaluza. No extraña que Moreno se haya quedado con muchos de los dirigentes de Ciudadanos después de la gestión de doña Marta Bosquets como presidenta de la institución. Moreno ha mantenido hasta a algún naranjito que despotricaba públicamente del PP en las redes sociales. ¡Algún delegadillo territorial con el carnet naranja echó en su día verdaderos espumarajos por la boca contra el PP! Pero el PP andaluz es casa de misericordia. Muy bien hecho, presidente Moreno. Hay que ser magnánimos. Pero no nos desviemos más. Es normal que algunos naranjitos sigan en el machito, valga el pareado, porque doña Marta y su equipo lograron una rebaja en el precio del menú que se ofrece a diario en el restaurante de la institución.

Como en los antiguos anuncios de televisión, aquellos que decían “ahora un 20% más de naranja en el zumo”, o “ahora con más pepitas de chocolate en las galletas”, podríamos decirle a sus señorías, asesores y allegados que ahora pueden almorzar sentados ¡por 15 céntimos menos! Debe ser el único negocio de hostelería de España y la Humanidad que ha aplicado una reducción en el precio cuando la inflación que sufrimos es ya de dos dígitos. ¡Viva Andalucía! Venga el personal a largar de los precios de la cafetería del Congreso de los Diputados de Madrid, con esos pinchos de tortilla del tamaño de un tablero de ajedrez, cuando en Andalucía tenemos el menú más barato que en el Mato, oiga. Doña Marta Bosquets nos hizo un regalazo. La hostelería sin camareros, el verano con una crisis del hielo que nos dejó calentorro el rebujito de las romerías y la ministra gestionando una cesta de la compra con precios “topados”, pero aquí hemos logrado lo nunca visto: un menú todavía más barato.

No sabemos si al cordobés don Jesús Aguirre, simpatiquísimo presidente de la Cámara, le gusta el menú, porque es bastante frugal por mucho que tenga dos platos, postre y bebida. Quizás sea más aficionado a las tapas de la barra, de entre 2 y 2,50 euros, que son precios de los años 90, precios de mayorías absolutas del puño y la rosa, precios de Telesur, de Gabino Puche... Hay que poner voz de Lauren Postigo para decirle a todos los paisanos: “Andaluz, este es tu restaurante. Está en el Parlamento”.