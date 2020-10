No hay duda alguna, el VAR es antibético

Esperada que era la enorme sabatina futbolera y qué mal acabó para el fútbol según Sevilla. Y como arranque, el agravio comparativo de ver cómo el VAR castigaba un agarrón en el área blaugrana infinitamente menos punible que el de una semana antes en Heliópolis. Y como colofón, otra vez el VAR ajusticiando al Betis mediante escudriñar una jugada que sólo vieron los prevaricadores del artilugio para dejarlo en inferioridad numérica.

La gran sabatina arrancó en el Camp Nou con triunfo madridista sobre el Barça con el inevitable adobo de la incongruencia del VAR, que sólo ve penaltis según el área en que se produce. Y ese penalti fue lo que decidió un duelo con mucha ida y vuelta para un hermoso espectáculo que fue a menos según transcurrían los minutos. Ganó un buen Real Madrid impulsado por ese penalti frente a un Barça que fue perdiendo ideas a medida que se acercaba el tañido final.

Tras el clásico, el Sevilla recibe al correoso Éibar de Mendilíbar, ese equipo que tanto le dio que sufrir el pasado curso tanto en Ipurúa como en Nervión. Pues no había sido casualidad, pues si entonces no se pasó del susto, hogaño se fueron los tres puntos para el País Vasco. Un tanto de ese buen cazagoles que es Kike García en la primera parte fue suficiente para el triunfo. Y eso que el Sevilla ejerció una suerte de acoso que para suerte del rival no acabó en derribo.

Y a renglón seguido, el Betis y sus circunstancias en un rodeo de prestigio para hacer un primer tiempo modélico hasta la línea de tres cuartos y mostrándose muy superior al Atleti. Pero una falta de atención y un error del portero pusieron al rival por delante. Después, la enésima cacicada de un VAR especialista en perjudicar al equipo verdiblanco para jugar veinte minutos con uno menos. Una sabatina de expectación que acabó con una gran decepción para los nuestros.