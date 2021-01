Lo del "algo hay que hacer"

Entre el uno y el seis celebró mi Hermandad del Gran Poder el quinario dedicado al Señor y la Función Principal de Instituto. Hoy mi Hermandad de la Amargura celebra la Función Solemne en honor del Señor del Silencio en el Desprecio de Herodes. Así, en estos tiempos difíciles, mis hermandades y las de quienes tienen la amabilidad de leerme pueden ir celebrando sus cultos solemnes, además de los diarios y semanales. Al menos mientras las restricciones lo permitan. Porque si se adelanta el toque de queda a las 8 de la noche tendrán que cambiar sus horarios o incluso suspenderlos.

La situación es tan grave que no cabe sino acatar las medidas que contribuyan a frenar esta terrible tercera ola. Sevilla sumó ayer 1.213 nuevos contagios, llevando la tasa a los 321,1 casos por cada 100.000 habitantes. Y la situación no es mejor en el resto de Andalucía: más de 6.600 casos diarios se dieron algunos días de la semana pasada, la segunda cifra más alta en toda la pandemia. Se comprende así que, según el sondeo del Grupo Joly, ocho de cada diez andaluces apoyen el endurecimiento de las medidas.

Nuestras hermandades tienen fijados en sus reglas los cultos internos y externos. Los primeros son los diarios, semanales y anuales, y los segundos su estación de penitencia. En los meses más duros de confinamiento se suspendieron ambos y nos quedamos sin nuestra Semana Santa. En la mal llamada y peor gestionada desescalada se fueron recuperando los cultos internos. Pero todo fue a peor y a finales del pasado diciembre se suspendió la Semana Santa de 2021 (sólo las estaciones de penitencia, ya; pero todos sabemos lo que queremos decir cuando decimos Semana Santa, dejémonos de beaterías). En lo que llevamos de enero se han seguido manteniendo los cultos internos diarios y semanales, y celebrado los solemnes del Gran Poder, Pasión, la Sagrada Mortaja, las Penas de San Vicente y la Amargura. Ya se verá qué pasa si se adelanta el toque de queda.

Dicho lo cual, me preocupa ese "algo hay que hacer" que se repite en muchas hermandades con la vista puesta en la Semana Santa. No hay, en mi opinión, nada que hacer. Porque no habrá cofradías en la calle. Luego no debería haber pasos en las iglesias. Ni concursos de creatividad priostal. Quédense las imágenes en sus altares, celebren el Triduo Pascual las hermandades que todos los años lo hacen y punto. ¿No es lo sensato?