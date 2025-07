Saunas desbordadas

Me llamó la atención que Miguel Ángel Quintana Paz, que no prodiga elogios a Feijóo, aplaudiese su gesto de mentarle a Sánchez las saunas de su suegro. Feijóo no estuvo moderadito, desde luego: “Pero ¿de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución”. Quintana lo aplaudía porque advertía que, tras Feijóo, todos los medios afines al PP y, a rebufo, la opinión pública se harían cargo, al fin, de la trayectoria del individuo que habita en La Moncloa.

Como vivo quizá en una cámara de eco, pensaba que las saunas originarias eran de sobra conocidas. Yo llevaba años manifestando mi estupor. Pero ahora sí que estoy estupefacto por el acierto del diagnóstico mediático de Quintana Paz. Feijóo dijo, en realidad, “¡Soltad al Kraken!”, y está siendo una tromba.

Que ha desbordado las fronteras de España hasta llegar a varios periódicos internacionales. Y una vez que se ha hecho tabla rasa del tabú, que ya no retiene en su fosa la información, incluso los que defienden a Sánchez tienen que hablar de los negocios lucrativos de Sabiniano, el suegrísimo, de modo que su chapoteo hace nuevas olitas que ensanchan al encharcamiento.

A la vista de los efectos de las ondas concéntricas del comentario de Feijóo, he recordado a Spiderman. Constataba el superhombre que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. ¡Qué implacable oposición podría haber hecho el gallego, ¿no es verdad? y con qué consecuencias hace mucho tiempo! Los líderes del PP después de lo de Feijóo también se sienten legitimados para endurecer sus críticas al Gobierno. Ya era hora.

Esto, aunque resulta bastante desagradable, tendrá efectos benéficos. Primero, en vez de mentarle a la madre a Pedro cada dos por tres, que me da lástima de la señora, que ya lleva lo suyo y quizá sólo es culpable de no haber educado a la criatura en sólidos principios, la gente empezará a lo mejor a corear: “¡Pedro Sánchez, / yerno de chulo!”. Al menos, es más exacto. Pero lo importante es que nos da un indicio del estado del Estado. La democracia ha degenerado en una cacocracia de libro. Era palpable y parece que, de repente, lo descubren muchos. Lo de Koldo, Cerdán y Ábalos no era anécdota, sino síntoma y consecuencia. Saber cómo y dónde estamos es esencial para salir del hoyo.