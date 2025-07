Leo con mucha atención la colaboración de José Luis Ballester Almadana, consejero del Grupo Joly y uno de los grandes abogados expertos en Fiscalidad y Mercantil, que fue Secretario General de la Exposición Universal de Sevilla. Reflexiona con mucha claridad y diafanidad sobre el problema de la vivienda desde la perspectiva de la seguridad jurídica. Concluye su colaboración en el Anuario del Grupo de este modo rotundo: “Los efectos de los atajos intervencionistas y populistas reafirman una vez más el principio esencial de que en democracia, no hay eficacia ni progreso al margen de la seguridad jurídica”. Una vez más, la claridad es una cortesía. A esta conclusión final viene el necesario resumen: El intervencionismo administrativo ha sido criticado duramente por el FMI, que afirma que los topes al alquiler podrían no ser una medida efectiva para solucionar el problema de la falta de acceso a la vivienda, y los controles de alquileres pueden reducir la oferta y limitar el acceso a la vivienda entre los grupos desfavorecidos. Frente a las potentes reflexiones de José Luis Ballester, otras argumentaciones se hacen a menudo. Pero el hecho es que estamos hablando de una crisis profunda que llena de angustia a centenares de miles de jóvenes que no pueden, literalmente, acceder a una vivienda. Ni en alquiler y en compra. Y ese es el problema, el foco que no puede apagarse para la solución del problema. Quizá por ello, Ballester reclama el “establecimiento de una normativa que estimule la oferta de viviendas frente a los castigos y topes a los alquileres, que reducen la misma”. Se trata del mayor problema de la ciudadanía española para el consejero del Grupo Joly. Pide igualmente nuestro autor medidas que eviten las rigideces y, sobre todo, la coordinación de las distintas administraciones, Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamientos. Sobre tan pavoroso problema social español, ignoro si se produce el necesario diálogo constructivo, que no lo creo, entre las partes. Porque los precios suben sin remedio, el problema se maligniza, y la desesperación es el estado natural de los jóvenes, con la impotencia. No es buena esta ebullición del enfado de millones de ciudadanos por las viviendas. En alquiler o compra. No lo es.