Bajarse los pantalones

Pantalón o pantalones, como ustedes prefieran, es una prenda que se ha utilizado mucho en el lenguaje machista para indicar que el que “los lleva bien puestos” ejerce una autoridad incontestable y “el que se los baja” lo hace como consecuencia de ceder ante determinado tipo de presiones.

No crean que con el título de esta carta me estoy refiriendo a alguien en concreto, porque sería muy injusto y anticuado, pero los apaños de los políticos me han recordado esta vieja acepción lingüística, afortunadamente en desuso, y la traigo a colación por si tuviera alguna connotación con la negociación de los Presupuestos que se están llevando a cabo y las posturas de unos y otros para lograr sus objetivos.

Ya sé que estoy haciendo uso de una expresión pasada de moda, pero no he podido evitarlo al leer hoy las noticias que hacen referencia a unos presupuestos que parecen no aprobarse nunca, y que podrían prosperar si se acercan unas posturas que tienen mucho que ver con los pantalones mal ajustados.