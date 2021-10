Idiotizados

El número de personas que no piensan y no quieren pensar, es decir idiotas, crece de modo exponencial en nuestra sociedad. Es el gran objetivo de los que mandan en el mundo, los ricos. El idiota se caracteriza por creer casi todo lo que le dicen, por tanto resulta fácilmente manipulable, está a merced de cualquier charlatán. El rebaño se idiotiza con una educación en constante decadencia que no presta atención a la formación de los jóvenes desde el punto de vista humano, que no les enseña a pensar y mucho menos a tener juicio crítico. Con programas de televisión sin contenido, es decir programas basura, informativos que no informan de nada. Redes sociales con millones de cuentas falsas administradas por robots, con un porcentaje altísimo de contenidos falsos. Con la adición a la tecnología. En fin, mediante la continua distracción. Las consecuencias de todo esto se resumen en ejemplos como éstos: Nos dicen que a los trabajadores más pobres no se les puede subir el salario mínimo 15 euros al mes, es decir 50 céntimos al día, argumentan que habrá más paro. ¡Cómo! Una empresa que no puede pagar 50 céntimos más al día ya está arruinada. Escucho a pensionistas quejarse porque les suben las pensiones. Inexplicable. Nos cuentan que al no poder matar al lobo, los agricultores se arruinarán. ¡Qué mal debe estar el sector agrícola en España! Asegura el ministro socialista señor Escrivá que hay que implantar la cultura de trabajar hasta los 70 ó 75 años. Esto viene siendo como pretender correr un rally en un coche repintado, con quinientos mil kilómetros. Habría que preguntarle al señor ministro cuántos contratos se hacen en nuestro país a mayores de 60 años. El colmo es que hay idiotas que se reconocen como tales y están orgullosos de serlo.