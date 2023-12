Mala educación

Lo grandes déficits que mantienen a Andalucía alejada de los niveles de bienestar medios del resto de España y de Europa se mantienen sin que en el horizonte de vean indicios de corrección ni a corto ni a medio plazo. Entre ellos no es el menos importante el educativo. El informe PISA, que elabora la OCDE cada tres años y que se ha hecho público esta semana, confirma que la región sigue a la cola en rendimiento escolar y que la educación sigue sin despegar. En ninguno de los indicadores que recoge el informe, Andalucía supera la media nacional o de la UE. PISA constata una vez más un empeoramiento de los resultados de los estudiantes de 15 años en matemáticas y en lectura y una ligera mejoría en ciencias. En general, los resultados del informe, que plasma el deterioro que sufrió la calidad de la educación durante los años de la pandemia, presentan una evolución a la baja en la mayor parte de los países de la OCDE y en todas las comunidades españolas. Pero en el caso de Andalucía lo que destaca es que no se ha producido ninguna mejora relativa ni un estrechamiento de los márgenes que la separan de los valores medios. En matemáticas, por ejemplo, la región retrocede diez puntos, dos más que el conjunto nacional y en ciencias la mejora es de dos, lo mismo que España. En esta ocasión, la Junta no ha echado balones fuera y ha reconocido que los resultados están lejos de ser satisfactorios y anuncia medidas de refuerzos en las materias más importantes. Aunque conviene no sacralizar este tipo de informes, sí es evidente que Andalucía tiene, desde antes incluso de que existiera como comunidad autónoma, un problema de calidad y de extensión de su educación, que conecta directamente con sus bajos niveles de desarrollo económico y social. Y que los esfuerzos que sin duda se han hecho para revertir esta situación no han sido suficientes.