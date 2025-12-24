La sombra de Vox sobre Andalucía

Tras las elecciones extremeñas del pasado domingo, la sombra que proyecta Vox sobre la política española se ha hecho más intensa y la preocupación es evidente entre los principales dirigentes del PP, con el que el partido que lidera Santiago Abascal comparte el espacio de la derecha política. Esta preocupación es especialmente intensa entre los dirigentes regionales que en los próximos meses tendrán que enfrentarse al veredicto de las urnas y que temen un comportamiento del electorado similar al que se ha registrado en Extremadura: estancamiento del apoyo al PP mientras que se dispara el que recibe Vox. El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, lo ha expresado con claridad: con porcentajes de voto para Vox en el entorno del 17% es prácticamente imposible la mayoría absoluta. Moreno, que tendrá que convocar elecciones para la próxima primavera, aspira a mantener en la próxima legislatura una estabilidad política que permita seguir aplicando las mismas recetas que han hecho que la región haya creado riqueza y empleo en los últimos cuatro años. Pero es consciente de que Vox no es un fenómeno coyuntural o que se dé solo en algunos territorios. Todos los sondeos pronostican que la formación de la derecha radical tendrá un crecimiento significativo en Andalucía y que es probable que ese incremento desposea al PP de su actual mayoría absoluta. Con un PSOE seriamente deteriorado como marca política y cercado por escándalos de todo tipo, el comportamiento que tenga Vox será, probablemente, el factor clave para determinar el futuro más inmediato de la región. Es una circunstancia que tiene que considerar Juanma Moreno a la hora de diseñar su estrategia electoral pero que no puede condicionar una oferta política que, como ha hecho hasta ahora el presidente andaluz, debe estar basada en el diálogo, la transversalidad, la centralidad y el alejamiento de cualquier extremismo. Es el modelo que le han premiado los andaluces desde que llegó al poder en enero de 2019.