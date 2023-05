Sevilla se apunta al cambio de ciclo

Giro político en Sevilla. El Partido Popular recupera la Alcaldía que perdió en 2015 y el PSOE cae derrotado en un Ayuntamiento emblemático. Lo ocurrido ayer en la capital andaluza simboliza a la perfección los nuevos tiempos políticos que vive España y de forma muy particular Andalucía. Los 14 concejales obtenidos por José Luis Sanz constituyen una victoria clara e inapelable en la que se han conjugado factores tanto internos como externos. Sanz ha hecho una campaña seria y discreta en la que ha sabido poner de relieve los grandes problemas que los socialistas no han sido capaces de resolver, desde la limpieza de las calles hasta los problemas que está ocasionando un turismo masivo y mal regulado. Pero sería absurdo no reconocer que una parte importante de su victoria se debe a que ha sabido subirse a la ola de popularidad del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se ha empleado a fondo en apoyo de su correligionario. También se ha beneficiado Sanz del castigo infligido por los sevillanos a Pedro Sánchez y sus alianzas. Los intentos de Antonio Muñoz de sobreponerse al ruido nacional se han saldado con un fracaso. Un PSOE en horas muy bajas ha pagado además un relevo de alcalde a mitad de mandato sólo justificado desde una estrategia puramente partidista. Pero al margen de consideraciones políticas, lo importante es que los sevillanos han hablado en las urnas y que a partir de ahora es José Luis Sanz la persona que debe hacer frente a la gobernación de una ciudad con déficits sociales y económicos muy notables y que no ha sido capaz de desprenderse de estigmas como el de acoger los barrios más pobres del país. Sevilla tiene por delante proyectos estratégicos, como la puesta en marcha de una red de Metro digna de ese nombre, que debe beneficiarse de la coincidencia de partido en la Plaza Nueva y en San Telmo. El nuevo alcalde se tiene que poner a la tarea de resolver todo lo que, con argumentos, ha denunciado y prometido durante la campaña.