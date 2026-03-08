Andalucía, según sus alcaldes

La reunión de los alcaldes de las ocho capitales andaluzas esta semana en Antequera, a iniciativa del Grupo Joly, sirvió para conocer una realidad más cercana de la comunidad: el temor común a que un acuerdo para incrementar la financiación de las autonomías repercuta negativamente sobre los municipios. Los ayuntamientos, tal como expuso el regidor de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, sólo reciben el 12% de los recursos estatales cuando deberían corresponderles un tercio. La sensación, expresada desde Jaén, es que se consolide una Andalucía de dos velocidades, con avances en el litoral que ignoren al interior. La visión de Almería, Huelva y Cádiz, para las que la alta velocidad representa una demanda todavía lejana y, en el primer caso, la comunicación con Madrid por ferrocarril supone una inversión de nueve horas, es otra de las preocupaciones. Hay más: el déficit de infraestructuras, la falta de suelo, la pérdida de población de algunas urbes, la escasa participación en la elaboración de determinadas normas que les repercuten directamente, la delimitación de las competencias que asumen los consistorios por vía de imposición, y la vivienda, el desafío que afrontan la mayoría de las grandes ciudades andaluzas, con el reto de impulsar por miles y con urgencia la construcción de VPO. Coinciden también todos los regidores a favor de que se regule la posibilidad de implantar, con carácter voluntario, una tasa turística, aunque varios de ellos admiten que no la aplicarían. No es el caso de Sevilla y Málaga, que la incluirían en su fiscalidad aunque con fines totalmente distintos. Las ciudades juegan un papel fundamental en el desarrollo de Andalucía. Muchos de sus desafíos son comunes y parten de que juegan el papel de las hermanas pobres de las administraciones públicas, pero, sin sus servicios, el sistema de gestión colapsaría.