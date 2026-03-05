Apuesta por el hidrógeno renovable

La activación de las inversiones de Moeve en el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde marca un punto de inflexión en la transición energética de Andalucía. La decisión final de inversión ya en marcha en Huelva y prevista en el Campo de Gibraltar sitúa a la comunidad en la vanguardia europea del hidrógeno renovable. La magnitud del proyecto confirma que Andalucía alberga la iniciativa más relevante de España para generar este vector energético clave para descarbonizar la industria. El respaldo financiero logrado por Moeve refuerza la solidez del plan. La incorporación de Masdar, brazo renovable del Emirato de Abu Dabi, y de Enalter –sociedad que agrupa a Enagás Renovable y Alter Enersun– demuestra que la iniciativa atrae a actores con capacidad para impulsar tecnologías de gran escala. Enagás Renovable integra además a Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, lo que añade aún más credibilidad. La apuesta no es unánime en el sector. Hay energéticas, caso de Endesa o Naturgy, que consideran que aún no es el momento de comprometer inversiones significativas en hidrógeno verde. Su cautela se explica por un obstáculo cierto: la escasa demanda. El hidrógeno renovable no puede competir hoy en precio con el hidrógeno gris, producido con energía fósil, una brecha que mantiene en pausa a parte de la industria. España necesita asumir que el futuro de este vector energético depende de garantizar compradores. El modelo alemán, articulado a través de HintCo para asegurar contratos de adquisición y dar certidumbre a los productores, marca una dirección clara. El Gobierno ya ha dado los primeros pasos, pero sin un esquema similar, la apuesta española corre el riesgo de quedarse en un horizonte tecnológico atractivo sin viabilidad suficiente. Andalucía se juega mucho. Unir esta molécula de origen limpio a su recurso solar y eólico puede situarla en una posición privilegiada para atraer nueva inversión industrial y no solo para exportar. El hidrógeno renovable no es solo una tecnología emergente: es una oportunidad estratégica que Andalucía no debe desaprovechar.