Cayetana Álvarez de Toledo: “Que se quedasen Casado y Egea sería la destrucción del partido”

Cayetana Álvarez de Toledo (Madrid, 1974) viene a Málaga para presentar su libro, Políticamente indeseable, en medio de una crisis en su partido y tras haber pedido la dimisión de Pablo Casado en las dos anteriores presentaciones en Sevilla y Cádiz. Acostumbrada a que la llamen verso libre, que es una manera de decir que se expresa libremente, se muestra muy dura con la línea que está llevando la dirección del Partido Popular, por el que ella es diputada por Barcelona.

La primera pregunta es obligada: menuda crisis en el PP.

Está en juego la supervivencia del Partido Popular.

Usted ya señaló a Génova por las filtraciones sobre Ayuso.

Génova estaba filtrando a periodistas que lo recogían en sus informaciones. Yo lo que hice fue expresar mi absoluto estupor ante el hecho de que se pudiera filtrar desde la propia Génova que estaban buscando material incriminatorio contra Isabel Díaz Ayuso, el valor más sólido que tiene el PP.

¿Qué le parece que Casado haya acusado sin mostrar ninguna prueba a Ayuso?

Un escándalo de primera magnitud. Se ha comportado como un populista cualquiera y como un inquisidor incompetente. Ha pisoteado el principio sacrosanto de la presunción de inocencia. Ha acusado a Ayuso con un dosier que tiene desde hace meses y cuya procedencia puede ser incluso delictiva.

No parece la mejor estrategia atacar a la que posiblemente sea la política más popular del partido.

No es sólo un problema de estrategia, es un problema moral. Usted no acusa sin pruebas, es gravísimo. Por eso insisto en que la única salida es la dimisión de Pablo Casado y la convocatoria de un congreso extraordinario abierto en el que los militantes elijan una nueva dirección. Llamo a la junta directiva a que fuerce un congreso extraordinario si el presidente no lo hace en el último acto de responsabilidad. Hago un llamamiento a los miembros de la junta directiva del partido a que en un acto de responsabilidad individual y en defensa de nuestro partido y de España fijemos un congreso extraordinario ya. Hacen falta tres quintos de la junta directiva para convocar el congreso. Estoy segura de que tres quintas partes de la Junta quiere salvar el partido.

Ha pedido la dimisión de Casado, ¿si se quedan él y García Egea dejaría el partido?

Es que no se pueden quedar ni se van a quedar.

En el hipotético caso de que eso pasase, ¿dejaría el partido?

Eso es la destrucción del partido. El partido se deja a sí mismo si se quedan ellos. Sería la garantía de una derrota estrepitosa en las próximas elecciones a manos de Sánchez y de Vox. En ese caso la perspectiva de un sorpasso de Vox al PP es cierta. Y la victoria de Sánchez también. Por eso esa hipótesis que usted plantea me parece impensable y no se va a producir. Lo importante es cómo salimos de aquí y la salida es un congreso abierto a los militantes para solucionar el cisma que se ha abierto entre nuestros votantes y la dirección del partido.

De cara a ese congreso está sonando con fuerza la figura de Feijóo.

Que se presenten todos los candidatos que quieran a ese congreso abierto a todos los militantes. De esta situación sólo están ganando Pedro Sánchez, que se está riendo a mandíbula batiente; Abascal, que se estará fumando un purazo, e Inés Arrimadas y Ciudadanos, que podemos revivirlos.

García Egea anunció la apertura de un expediente informativo a Ayuso y aseguró que se siguió el protocolo en estos casos. ¿Debería el protocolo incluir que se dé cuenta de las investigaciones a la Fiscalía?

Ni expediente informativo ni nada a Ayuso. Habría que abrir un expediente para ver con qué dosieres se traficaba en Génova. El problema gravísimo lo tiene la dirección del partido que estaba traficando con dosieres de origen posiblemente delictivo porque incluían datos fiscales y datos bancarios que no se pueden obtener de manera lícita. La investigación debería producirse al revés, si es que se produce. Ayuso ha desmentido tajantemente las acusaciones sin pruebas que estaba arrojando nada menos que el presidente del partido en una radio. Además, Casado lleva dos meses quejándose de que desde Moncloa no le llaman por la reforma laboral y coge él el teléfono para llamar a Moncloa y preguntar por un dosier. Es un escándalo.

Hay quien señala que el escándalo está en el contrato. Más allá del contrato por el que el hermano de Ayuso recibió 55.000 euros como intermediario ayer había publicaciones que hablan no sólo de más contratos al hermano, también de otros concedidos al socio de la madre de Ayuso.

Más infundios. Más calumnias. Y otra vez, la presunción de inocencia atropellada. La nota de Ayuso y la comparecencia de sus consejeros de Hacienda y Sanidad son nítidos y demoledores para quienes han querido hundirla. El contrato de su hermano era legal. Ni ella ni ningún miembro de su gobierno intervinieron en la contratación; lo hizo la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud. Y el hermano de Ayuso no cobró una comisión, sino una remuneración por su trabajo. Sin embargo, Casado se permitió la osadía de poner en duda la honorabilidad de Ayuso. E incluso de utilizar a las víctimas de la pandemia. Esta frase que pasará a la antología de la política indeseable: “La cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros…”. Datos falsos con fines espurios.

De momento, el único que ha dimitido es Carromero y señalan que sigue teniendo cargos en el PP.

Desconozco la situación laboral del señor Carromero. Si Carromero tiene que dimitir tiene que hacerlo de todos sus cargos. Además, que nos expliquen por qué ha dimitido, lo que está claro es que no es suficiente para solucionar esta crisis.

Su libro se titula Políticamente indeseable, ¿sigue siendo un momento deseable para ser político?

Siempre es un momento deseable. La política necesita una regeneración profunda y para eso hacen falta políticos que estén dispuestos a asumir los costes de esa regeneración.

Usted apuntó a un gobierno de concentración con el PSOE del que reniega tras los pactos con Bildu, ¿es preferible Vox que el PSOE?

Desde luego. Es mucho más peligroso Pedro Sánchez que Santiago Abascal. Sánchez no está en condiciones de decirnos a nosotros con quién podemos pactar o quién es demócrata en España y quién no.

Mirando a Andalucía, ¿cómo ve la situación?

Hay que trabajar para que se reedite un gobierno de Juanma Moreno. Ha sido la bendición para Andalucía después de un régimen socialista que estaba naufragando entre la incompetencia y la corrupción. Se ha convertido en una comunidad puntera en tantos asuntos que se viene a demostrar que Andalucía no estaba condenada a ser un territorio subsidiado ni menguante en España, sino que podía ser de las primeras comunidades de España y se trata de profundizar en esa dirección. Ese es el objetivo esencial, evitar que vuelva el régimen socialista y menos de la mano de Pedro Sánchez.