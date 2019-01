La videovigilancia del tráfico se extiende en la provincia

Al menos cinco municipios sevillanos, de distinto tamaño, han instalado cámaras en sus calles principales o van a hacerlo en breve, destinadas al control y la seguridad en el tráfico a través de la Policía Local, unos sistemas que hasta ahora sólo se habían extendido en las capitales.

Aunque enfocadas la circulación de vehículos, de fondo subyace la idea de que puedan servir también como elemento disuasorio ante la posible comisión de delitos o de herramienta para esclarecerlos a petición de un juez. No obstante, su instalación no sería posible con el enfoque estrictamente de seguridad, que requiere de otros permisos que no son fáciles de lograr. Esas cámaras para el control del tráfico están debidamente señalizadas, en cada caso.

Los ayuntamientos que han tomado la iniciativa son Lebrija, Montellano y Aguadulce, que las han financiado totalmente o en parte a través de los planes Supera V y Supera VI de la Diputación. De hecho, son una de las novedades en el tipo de inversiones que se pueden acometer con estos fondos del superávit, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que exige que no contribuyan a crear nuevos gastos estructurales. Con fondos propios también han anunciado la colocación de cámaras El Cuervo y Carmona.

Lebrija fue uno de los primeros. El Ayuntamiento destinó a la iniciativa casi 90.000 euros del Plan Supera del año pasado para un proyecto con el que se han colocado, en una primera fase, de 18 dispositivos, en nueve puntos de la zona centro y en calles que tienen algún tipo de restricción al tráfico o en los aparcamientos. Son también zonas muy comerciales.

En una segunda fase, el Consistorio pretende extenderlo a todo el casco histórico y a las entradas principales al núcleo urbano. Según explica Manuel Nogales, concejal de Seguridad Ciudadana, la primera fase, que incluye también el software necesario, está ya completamente instalada y funcionando en pruebas. En las próximas semanas se va a dar la formación necesaria a los agentes de la Policía Local, para que cada uno pueda acceder al sistema con su código de usuario. Hasta ahora, las pruebas se han hecho con la jefatura.

A pesar de estar arrancando apenas, Nogales asegura que el sistema ya ha servido para esclarecer algún incidente, como localizar el vehículo implicado en un accidente, con la hora exacta. El efecto disuasorio ya ha hecho que se reduzcan radicalmente los problemas por estacionamientos indebidos. También ha sido aplaudido por asociaciones de comerciantes y empresarios, pensando en la seguridad. Otros ayuntamientos, de distintas provincias, se han interesado por el modelo.

En Montellano funcionan desde hace un año y en Lebrija ya están en pruebas

Nogales defiende la tecnología como una herramienta más que puede aprovecharse para apoyar el trabajo de la Policía Local, que difícilmente y por muchos medios que se pongan puede estar en todos los sitios, permanentemente.

Dentro del Plan Supera VI de la Diputación se han aprobado y adjudicado a la empresa Insema otros 22.133,85 euros para un proyecto en Aguadulce, compuesto por ocho cámaras, cuya colocación se iniciará en las próximas semanas. Según la información que ha aportado el Consistorio a sus vecinos, el objetivo es “poder visualizar en tiempo real y en diferido los diferentes accesos al pueblo, monotorizando las entradas y salidas de vehículos”. El sistema “dota de una herramienta muy valiosa a la Policía Local para la vigilancia del tráfico y de posibles actividades delictivas”.

En Montellano, el presupuesto aprobado dentro del Plan Supera VI es de 30.118,3 euros, aunque en este caso irá destinado ya a la segunda fase del proyecto. Porque desde hace un año funciona un sistema de viodeovigilancia del tráfico en la calle de La Cruz, la vía principal del municipio que atraviesa todo el caso urbano, con cámaras en cuatro puntos de la misma.

A petición de un juez, las grabaciones también pueden servir para esclarecer delitos

Según el alcalde, Francisco Gil, ello ha permitido en varias ocasiones esclarecer siniestros con vehículos, cometidos a altas horas de la madrugada y sin testigos, lo que ha facilitado que los seguros de los responsables se hagan cargo de los desperfectos causados en otros coches o en mobiliario urbano.

En esa primera fase, el sistema se hizo en colaboración con la empresa que instaló fibra óptica. Con la segunda, las cámaras se van a colocar también en los accesos al municipio y en el entorno de los colegios, donde se suelen producir problemas con el tráfico, además de interconectar ya con una red de fibra óptica propia los edificios municipales. Las imágenes se controlan y se graban desde la Policía Local.

Con fondos propios, el pasado 20 de diciembre adjudicó los trabajos para la instalación de cámaras para el control del tráfico el Ayuntamiento de El Cuervo, con una inversión de 21.100 euros. En este caso, se colocarán en la travesía de la N-IV, por donde se estima que pasan diariamente unos 20.000 vehículos, muchos de ellos vehículos pesados. El objetivo principal es “el control, vigilancia y disciplina del tráfico” y también estarán controladas por la Policía Local. Aunque con ese enfoque de la circulación, la iniciativa se planteó en El Cuervo después de las protestas de comerciantes por una importante oleada de robos en la zona.

También tiene previsto instalar cámaras de videovigilancia y tráfico en la vía pública el Ayuntamiento de Carmona, que lo asumirá con cargo a su presupuesto de 2019.