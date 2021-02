La Diputación pide a la Junta que dé "autonomía" a los municipios para regular las casas de apuestas

El Pleno pide que se reconozca la "discapacidad social" para personas con Asperger

El Pleno ha arrancado con una declaración institucional, firmada por todos los partidos a petición de la Asociación Asperger TEA Sevilla, en demanda del reconocimiento de la discapacidad social para las personas con síndrome de Asperger y los trastornos de espectro autista en general. En la exposición de motivos se expresa que a las personas con Asperger se les reconoce una discapacidad psíquica superior al 33%, que supuestamente supone un factor de protección social. Sin embargo esta protección también es "engañosa", ya que hoy en día en el acceso al empleo público se reserva por ley un 10% de plazas para personas con discapacidad, de cuyo porcentaje, el 3% se destina a la discapacidad psíquica". De ese 3%, se reparte el 2% para discapacidad intelectual y el 1% para enfermedad mental. Y continúa la exposición de motivos argumentando que las personas con síndrome de Asperger no tienen ni discapacidad intelectual ni enfermedad mental, por lo que solo pueden acceder al cupo de discapacidad general que no está adaptado a estilo cognitivo particular. Por ello, quedan "de facto marginadas del acceso al empleo público". Por ello, se hace necesario el reconocimiento de la figura legal de la "discapacidad social" para las personas con síndrome de Asperger y los TEA en general. Estas personas que tienen un coeficiente intelectual normal pero presentan una significativa discapacidad social están abocadas, en un gran porcentaje, a "la exclusión social en el momento en que son adultas y no tienen padres o red social que los sustente".