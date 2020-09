El PSOE y Cs aprueban el nuevo complemento económico para seis altos cargos de la Diputación

El pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE y Cs y en contra de PP, Adelante y Vox, un nuevo complemento económico para los seis directores de área, por la situación de pandemia.

Durante el debate el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, y el propio secretario de la institución, que ha intervenido tras su petición, han aclarado que se trata de una compensación prevista solo en el caso de que un director tenga que asumir temporalmente las tareas de un área distinta a la suya, por baja de su compañero o vacante. La cuantía que percibirá entonces será proporcional a los días que asuma esa función adicional, previo informe específico para cada directivo.

“No se trata de una subida de sueldos, es mentira”, ha insistido el presidente socialista, que ha reprochado al PP el usar políticamente una medida legal y "excepcional" para arrancar titulares. "Los directores de área no van a cobrar más desde mañana, lo harán en su caso sólo los días que asuman funciones de otro director que esté de baja por prescripción facultativa", ha insistido.

En la propuesta aprobada se recoge expresamente que ese nuevo complemento es por la pandemia y, ante la dificultad de precisar cuánto durará ésta, se fija solo hasta final del actual mandato. Los 100.000 euros de la partida señalada, son sólo el capítulo de donde saldrá el dinero para el complemento, en el caso de que temporalmente haya que abonarlo, no el coste total. "Vamos a ser rigurosos", ha apelado Villalobos.

La portavoz del PP, María Eugenia Moreno, ha criticado duramente lo que considera una subida de sueldo de facto en una situación económica dramática, cuando los Servicios Sociales no dan abasto y los propios alcaldes están al pie del cañón, por vocación de servicio público. Es una "vergüenza", ha dicho, y ha solicitado que ese punto se quedara sobre la mesa. Así se ha votado. Pero el PSOE y Cs lo han rechazado y la propuesta ha salido adelante.

Desde el gobierno socialista se ha puesto el acento también en que esos seis directores de área que "hipotéticamente" cobrarían el complemento en caso de asumir funciones adicionales a las de su área son funcionarios y tienen que cumplir una serie de requisitos para optar al puesto, aunque entre los candidatos que cumplen las condiciones, nombra el presidente.

También han señalado que de la firma de los mismos dependen cuestiones importantes y urgentes en una situación como la actual de pandemia, como la compra de equipos y materiales o la autorización para que los bomberos se desplacen para desinfectar en centros sociales, han ejemplificado.

Los argumentos no han convencido al PP. "¿Está diciendo que si no se aprueba esa subida de sueldos no se pueden garantizar los servicios públicos?", ha preguntado María Eugenia Moreno, y ha insistido en que "es más bien un servicio al PSOE". "No es el momento", ha subrayado.

El diputado de Vox, Rafael García Ortiz, también ha considerado esta "subida de sueldos encubierta", según la ha calificado, de "inoportuna" en el momento actual.

María Izquierdo, diputada de Adelante, ha recordado por su parte que no es correcto que suba o compense el sueldo de esta manera a los altos cargos, cuando se está hablando de la congelación de sueldos a los funcionarios, que también están haciendo un sobreesfuerzo y asumiendo trabajos extraordinarios. Cs no ha intervenido en el debate.