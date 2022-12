Freno a las inundaciones y apuesta por el turismo industrial

Un enorme ventanal con unas vistas privilegiadas de la ciudad en la que sobresalen la Giralda y la Torre Sevilla llama la atención del despacho de Fernando Rodríguez Villalobos (La Roda de Andalucía, 1952). En la charla abordamos cómo afecta la sequía y las inundaciones a varios pueblos de la provincia y las propuestas que serán presentadas a mitad de enero en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). El presidente de la Diputación de Sevilla destaca algunas inversiones realizadas este año y las que se realizarán en 2023.

Sobre la sequía, Villalobos expone un recuento de las actuaciones de emergencia para el abastecimiento de agua que se han realizado en la provincia desde el pasado verano. No se quiere dejar atrás ninguna. Pone la mirada en un nuevo sondeo en el Cerro de la Cruz con el depósito El Puntal; el suministro desde la impulsión del Cerro de la Cruz hasta el depósito de Pedrera; la adecuación del sistema de bombeo en captación subterránea para el avituallamiento de Coripe; el abastecimiento al Castillo de las Guardas desde el embalse del Jarrama; la conexión del suministro desde Brenes a Villaverde; la ampliación de la toma y la estación de tratamiento en Badolatosa para el abastecimiento de Casariche; obras de emergencia de agua en el Arroyo de la Plata: o distintos trabajos en Guadalcanal, Almadén de la Plata y Real de la Jara.

Uno de los claros ejemplos del problema de abastecimiento de agua en la comarca se ve reflejado en Guadalcanal. Nos cuenta que la falta de lluvias a lo largo del año provoca que el pozo que suministra agua a la parte baja del pueblo llegue a límites más bajos de lo acostumbrado, lo que provoca que el agua salga turbia. De inmediato se buscan soluciones, la más destacada es la brindada por la Diputación, que surte a la localidad de agua embotellada que el propio Ayuntamiento reparte a los vecinos afectados.

“Cuando un pueblo se queda sin agua, deben aparecer las cubas de agua. En Guadalcanal tenemos un grave problema. No sale nada de los grifos hasta que se recupera el acuífero. Las lluvias de los últimos días han dejado algo de alegría. Siempre tengo el miedo en el cuerpo”, relata el presidente de la Diputación de Sevilla desde hace más de 18 años.

Pasando a las inundaciones, Villalobos sostiene que “lo peor que le puede ocurrir a un alcalde o responsable local es una inundación debido a la impotencia para resolver el problema de los vecinos, ya que hay casos en los que se encuentra con un metro de agua dentro de sus viviendas. Con la sequía pasa algo parecido. Un vecino que se pega todo el día trabajando y llega a la ducha y no cae agua, se acuerda de toda la familia del alcalde”.

Una de las principales demandas de los alcaldes son avances en la transformación digital

El caso de Estepa es uno de los más destacados. Relata que las fuertes trombas de agua inundan el polígono industrial tras recorrer las principales calles del pueblo. La solución ya está en marcha: colocar unos grandes marcos cuadrados de cuatro por tres metros que recorran toda la calle principal del polígono para que puedan conectarse todos los imbornales en los puntos de acumulación de agua, y el colector grande pasarlo por debajo de la A-92 a la otra parte, donde se construye un gran hoyo o balsa de tormentas de sesenta mil metros cúbicos. Esa balsa sería una forma de drenaje sostenible, de tal manera que época sin lluvias habría unas aguas bajas que formarían parte de un parque con agua cuidada y tratada.

Como principal novedad para el próximo año, el Presupuesto recoge 76,2 millones para nueve programas extraordinarios de nueva creación, de los que destacan el de prevención de inundaciones con 11 millones; otro para hacer frente a la sequía con 12,9 millones; y el dirigido a la redacción de planes generales de ordenación urbana con 9,6 millones. Dentro de la línea de subvenciones para sufragar acciones contra las inundaciones existen tres tipologías: inundaciones fluviales por desbordamiento, inundaciones pluviales de suelo urbano por falta de infraestructuras, e inundaciones puntuales.

Un tercer tema tratado fue sobre las novedades que presentará la Diputación en la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid del 18 al 22 de enero. “Hemos acertado cuando dijimos hace ya unos cuantos años que teníamos que ir de la mano con los empresarios del sector. Hicimos un buen ligazón”. Promocionar el patrimonio industrial de Villanueva del Río y Minas, o el patrimonio cultural de todos los rincones de la provincia son las prioridades marcadas por el político socialista, que vive sus últimos meses al frente de la Diputación. Las cifras de la actividad turística acumulada hasta octubre (hotelero y extrahotelero) muestran para el conjunto de la provincia, sin la capital, un total de 602.795 turistas y 1.192.109 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 107% en el número de viajeros alojados y del 94 % en el de pernoctaciones en comparación con el mismo periodo del año anterior.

"Un vecino que llega a la ducha y no cae agua, se acuerda de toda la familia del alcalde”

Las principales reivindicaciones de los municipios sevillanos es contar con más visibilidad turística. “La base de la economía es el turismo en muchos. Este sector ha pasado a un primer plano, ya que el primario ha pasado a un segundo plano. Por ejemplo, Villanueva del Río y Minas quiere potenciar y promocionar el turismo industrial” apunta Villalobos, quien sostiene que la otra petición que realizan los alcaldes son nuevos avances en la transformación digital.

Sobre el balance del año que termina, el presidente de la Diputación de Sevilla apunta que “ha sido un año complicado y difícil porque hemos tenido que atravesar una pandemia y combatir entre comillas la inflación. Los pueblos de la provincia han tenido una inyección de dinero que no me la esperaba. En este caso, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) apretó para que el Ministerio de Hacienda lo permitiera”. Destaca a los trabajadores al asumir “de la noche a la mañana” prácticamente un presupuesto extraordinario (de 470 millones) de casi la misma cantidad que el ordinario.

Entre las obras destacadas de 2022 nombra las del túnel del Huesna, que llevará agua a 18 pueblos. El proyecto tiene un presupuesto de 39,8 millones y consiste en reformar las instalaciones de cabecera del sistema Huesna para conseguir una reducción del consumo de energía eléctrica. Para ello, se conecta el embalse directamente con la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) mediante la ejecución de nuevas conducciones necesarias para transportar agua por gravedad. Estas conducciones discurrirán en buena parte por un túnel que garantizará que el agua llegue de un punto a otro por su propio peso.

"No vamos a contribuir a cargarnos las pequeñas empresas. Me gustar dormir con la conciencia tranquila”

“Hemos sido capaces de llegar a un mínimo de infraestructuras deportivas y culturales, que se dice pronto. No hay ningún pueblo por muy pequeño que sea que no tenga campos de fútbol, pistas de baloncesto o instalaciones deportivas de nivel. Te vas a la parte cultural, y es raro el pueblo que no tenga un teatro o un espacio cultural para desarrollar sus actividades. Hemos rematado la faena metiendo los cuatro pueblos que faltaban”, detalla Villalobos antes de abrir el melón del programa extraordinario de inversiones que contemplan los Presupuestos del año que viene.

En la batería de programas extraordinarios destacan, además de los nombrados anteriormente, los proyectos de finalización de espacios culturales, 1,5 millones; un programa para el apoyo a grandes eventos en la provincia que cuenta con dos millones; la adquisición de vehículos autoescala para bomberos, cinco millones; un refuerzo del Plan de Urgencia Municipal, diez millones; un programa de Impulso de la Transformación Digital en los Municipios, con 2,5 millones; y un programa de Ayuda Emergencia Social, con cinco millones.

“No permito que una familia de la provincia pase hambre o no tenga cobertura en una farmacia para un medicamento que le hace falta. Me gusta dormir con la conciencia tranquila”. Villalobos quiere destacar para finalizar los 13 millones destinados para impedir que se paren las obras en los pueblos: “Nosotros nos vamos a contribuir a cargarnos a las pequeñas empresas de los pueblos”. Quiere destacar las ofertas a la baja que realizan las empresas para ganar los concursos, “me echo a temblar cuando veo una por debajo del 30%”. Un problema diario complicado de solucionar.