Villalobos sobre su relevo: "No pondré ninguna pega. Todo lo contrario"

Las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo cambiará de color político muchos ayuntamientos de todo el país. En las diputaciones no será distinto. Todo apunta a que en Sevilla la novedad pasará por el reemplazo del presidente socialista.

"Si al final se diera mi relevo, no pondré ninguna pega. Todo lo contrario, facilitaré la entrega del bastón. Si llega, con toda normalidad haremos lo que se tenga que hacer", sostiene a Diario de Sevilla Fernando Rodríguez Villalobos, quien apunta que lleva "una etapa considerable en esta casa. Es verdad que no veo malos gestos para mi salida".

El presidente de la Diputación de Sevilla desde hace 18 años señala que "mi partido me solicita y me pide mi pensamiento en algunas cosas. Hay una excelente relación, estoy muy ligado a la organización política. Llevo toda la vida". Los rumores apuntan que será sustituido en el cargo por Javier Fernández, actual secretario general del PSOE de Sevilla.

En el caso de que se produzca su relevo, Villalobos quiere seguir en activo dentro del partido. "Me encuentro bien de cabeza. Me levanto con ilusión todos los días, físicamente no estoy mal. ¿A qué le temo? Pasar de lo blanco al negro. Esto me preocupa desde el punto de vista personal".

Tras recordar que ha pasado toda su vida en la gestión de lo local, teniendo a los alcaldes "como referente político", se muestra orgulloso por el recibimiento que le dieron los trabajadores de la Diputación durante la comida de Navidad tras un discurso que sonó a despedida. "Me sorprendió gratamente por los gestos y los aplausos. No es algo normal, soy el jefe", mantiene Villalobos.