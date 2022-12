Villalobos: "Se me hace difícil entender que Griñán entre en la cárcel"

La Audiencia de Sevilla desestimó la semana pasada los recursos de los condenados por la pieza política del caso ERE y requirió a siete de ellos, entre ellos el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, para que ingresen voluntariamente en prisión en un plazo de diez días.

"Nunca he estado de acuerdo. Lo conozco, es una excelente persona que no tiene ninguna mancha. Ni en el aspecto personal ni en el político. No puedo poner en juicio una sentencia porque no me corresponde, pero desde el conocimiento que tengo, a mí me costaría meter a una persona de ese calado en la cárcel", comenta a Diario de Sevilla Fernando Rodríguez Villalobos.

El presidente de la Diputación de Sevilla agrega que, "si ahora se le suma que cuenta con un problema de salud, se me hace más difícil entender que Griñán entre en prisión". El ex presidente de la Junta ha pedido a la Audiencia de Sevilla que suspenda su entrada en prisión alegando que padece un cáncer de próstata.

En el escrito, la defensa de Griñán pide esa suspensión "a la vista de la grave enfermedad detectada en estos días" y por "las necesidades de tratamiento" de la dolencia. El documento está acompañado por los informes médicos e indica que el diagnóstico del cáncer de próstata se produjo con posterioridad a la presentación del recurso de súplica. Además, asegura que el tratamiento prescrito "no puede ser realizado en el centro penitenciario".