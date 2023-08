La Guardia Civil investiga la relación de las víctimas de Osuna con el tráfico de drogas

La Guardia Civil investiga la relación de las dos personas halladas muertas este martes en su casa de Osuna con el tráfico de drogas. Las víctimas son un ciudadano español de unos 70 años (y no 55 como se apuntó en un primer momento) y una mujer ucraniana de unos 40. Ambos eran pareja y llevaban unos dos años y medio residiendo en el número 58 de la calle Mancilla, en el centro de Osuna.

Los investigadores hallaron plantas de marihuana en el interior de la casa, de ahí que se estén revisando los posibles antecedentes de las víctimas y si éstas tenían relación con el tráfico de drogas. Las pesquisas se centran en el entorno de las víctimas y se analizan las comunicaciones de éstas. La hipótesis de un doble homicidio por un ajuste de cuentas es una de las más sólidas en este momento, si bien la investigación se encuentra aún en una fase muy inicial.

No se descarta tampoco la posibilidad de que alguien entrara a robar en la vivienda, por lo que los agentes están tratando de comprobar si falta algo en ella. Esta línea de investigación es algo menos sólida, pues la casa era la única de la calle que tenía contratado un sistema de alarma con una empresa de seguridad privada, que no ha avisado de ninguna intrusión en los últimos días. Tampoco la puerta parecía forzada y tuvo que ser abierta por los Bomberos y la Policía Local de Osuna.

Aunque inicialmente no apuntaba a ello, tampoco es descartable la hipótesis del crimen machista. La Guardia Civil no tiene constancia de ninguna denuncia relacionada por violencia machista en el seno de esta pareja, pero no deja de ser una línea de investigación que se mantiene abierta. El caso aún no está declarado secreto, pero es muy probable que el juzgado de Osuna decrete el secreto de sumario en las próximas horas.

La Guardia Civil está a la espera de que se practiquen las autopsias a los dos cuerpos, algo que probablemente se desarrolle a lo largo de la jornada de este miércoles. En la primera inspección ocular, los agentes no pudieron determinar con exactitud las causas de las muertes, pues los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. Podían llevar más de una semana muertos.

Ambos cadáveres fueron descubiertos sobre las dos y cuarto de la tarde de ayer, después de que un vecino avisara al 112. El desagüe del aire acondicionado, que había llenado ya de agua un cubo de agua y se estaba vertiendo a la calle, fue lo que llevó a los vecinos a llamar a la puerta de la vivienda, sin obtener respuesta. Tampoco se habían movido los coches de la pareja, aparcados en la misma calle Mancilla desde hace más de una semana. Allí estaban una furgoneta nueva Citröen de color blanco, que manejaba él, y un Nissan pequeño con matrícula del Reino Unido, y el volante a la derecha, de ella.

La inspección ocular de la vivienda se alargó durante más de cinco horas, hasta que la comisión judicial decretó el levantamiento de los cadáveres pasadas las siete y media de la tarde. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Sevilla.