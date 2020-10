El Super Once de la ONCE deja en Pedrera 50.000 euros

En plena crisis sanitaria provocada por el coronavirus hay momentos también para la alegría. Un vecino de la localidad sevillana de Pedrera, actualmente con una de las tasas de contagio más altas de Andalucía, ha ganado 50.000 euros con el Super Once de la ONCE.

Rodeadas de canteras, por las calles pedrereñas pasea la vendedora Vanesa Richerte, una joven que empezó a trabajar en este pequeño rincón de Andalucía tan sólo un mes antes de que se decretara el estado de alarma.

Casualidades de la vida, parece que la diosa Fortuna ha querido poner en las manos de Vanesa el disfrute de un pueblo. Sin ir más lejos, justo el día que se instauró el confinamiento total de España, Richerte ya dio un premio de 20.000 euros. Ahora, con su pueblo sitiado por el aumento de casos registrados, 160 en una población de 5.000 habitantes, la vendedora ha vuelto a hacer sonreír a otro afortunado con 50.000 euros correspondientes al Super Once de la ONCE.

Con la suerte como bandera y la cautela en sus labios, Vanesa no ha querido dar datos específicos sobre el agraciado aunque sí reconoce que "lo conoce todo el pueblo”, ha afirmado feliz. Además, dice tener “el móvil colapsado de solicitudes de amistad en Facebook, qué alegría, a ver si se animan a comprarme todos los cupones y así llenamos de ilusión el pueblo”.

Qué es el Super Once de la ONCE

Como todos los juegos, la suerte es la clave de este sorteo. Los participantes tienen que elegir entre 5 y 11 números de los 80 disponibles en el bloque de apuestas. una vez inmersos en el sorteo, se extraen 20 bolas de las 80 disponibles y el premio de cada apuesta depende de la cantidad de números que se haya elegido, el importe en euros apostado y el número de aciertos obtenidos. En definitiva, por un euro se puede conseguir hasta un premio de un millón de euros.

La suerte parece no entender de pandemia y el próximo viernes, 23 de octubre, seguro dará alegrías con el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos y que ofrece un bote de 10 millones de euros. Por último, ya está aquí el sorteo del 11/11 de la ONCE, que se celebrará el próximo 11 de noviembre, la ONCE ofrece un premio de once millones de euros y once premios de un millón de euros.