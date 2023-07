Cuando Protección Civil te lleva a votar

Solo aquellas personas que viven solas sin desearlo o que tienen movilidad reducida saben lo que significa que tu casa se convierta en una cárcel porque salir a la calle es imposible e incluso doloroso. Pero si hay una convocatoria en la que intenten salir esa es la de las elecciones. Sobre todo ocurre con muchas personas mayores en poblaciones rurales que hacen lo imposible para acudir a votar.

Para que todo sea más fácil los voluntarios de Protección Civil de varios municipios tienen un trabajo especial durante las jornadas electorales.En Carmona, por ejemplo, llevan más de 20 años acercando a los colegios electorales a quienes lo solicitan en el 955093460. Aunque la mayoría son ancianos también solicitan la ayuda para ir a votar personas que tengan algún impedimento de movilidad "siempre que esté debidamente justificado", explica el coordinador jefe de esta organización en Carmona, Francisco Rodríguez.De hecho, en la pasadas elecciones, acercaron hasta el colegio a una mujer que estaba recién operada de las rodillas.

El operativo es sencillo. "Quedamos con ellos. Los recogemos en casa, las llevamos a votar y las devolvemos a su domicilio. Hasta ahora hay ocho personas que han pedido el servicio, pero es verdad que hasta el último momento estamos atendiendo peticiones", afirma Francisco Rodríguez.

Carmona tiene uno de los términos municipales más amplios de la provincia de Sevilla y cuenta con numerosas urbanizaciones donde vive un importante número de vecinos. Por esta razón este tipo de acciones facilita mucho a los vecinos poder ejercer su derecho a votar. “En el caso de que haya más peticiones el Ayuntamiento pondrá más vehículos a nuestra disposición. El servicio es personal. Es decir, en cada desplazamiento llevamos solo a un solicitante porque cada uno tiene un colegio electoral o una hora a la que poder acudir”, asegura.

Tantos años y tantos usuarios dan para muchas anécdotas e incluso para algún que otro nudo en la garganta. “Es muy curioso por ejemplo parejas de personas muy mayores que viven solas y en las que el marido nos avisa porque la mujer tiene mal las piernas, pero cuando llegamos vemos que los dos tienen una avanzada edad y conseguimos convencerle a él para que venga también en el coche”, afirma.

Hay que tener en cuenta que para muchas personas es la única vez que salen de casa. "Cuando los llevamos en el coche, hablamos con ellos. Hubo una vez en la que una mujer muy mayor me explicó que hacía cuatro años que no salía de casa. Cuando pasamos por una zona me dijo que se había criado en ese cortijo y suspiró porque decía que le encantaría volver a verlo. Le dije que no había problemas y que cuando votara, pasaríamos por allí. A la señora se le escaparon unas lagrimitas y a mi se me quedó un nudo en la garganta”, recuerda Paco Rodríguez. Un servicio, que en sus propias palabras, " es en ocasiones más que ir a votar, sino un modo de que ese día sea diferente para muchas persona mayores".

La Rinconada

El Ayuntamiento de La Rinconada, a través de la Agrupación Local de Protección Civil ha establecido un servicio de acompañamiento, que permite a aquellas personas con movilidad reducida que estén interesadas en acudir a ejercer su derecho al voto y lo soliciten previamente. El teléfono al que se puede llamar para coordinar las horas es el 954 79 59 59. El servicio permanecerá operativo entre las 10:00 y las 14:00 y entre las 16:00 y las 20:00 del próximo 23 de julio y el teléfono está operativo hasta las 14:00 del mismo 23 de julio. Los voluntarios recogerán a la persona interesada en su domicilio, la trasladarán a su colegio electoral y la trasladarán de nuevo a su domicilio.