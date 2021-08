Descubriendo Sierra Morena con esta ruta en moto por Sevilla

Por sus características únicas y sus paisajes, todo el mundo debería conocer los parajes de Sierra Morena. Si tienes la posibilidad de hacerlo en moto, ¡mejor!

Esta ruta, con sus casi 270 kilómetros, es, quizá, de las más largas. Tiene una duración de cuatro horas y media, pero merece la pena visitar los rincones de una de las sierras más singulares.

El recorrido comenzaría en San José de la Rinconada, para seguir por Brenes, Villaverde del Río, Cantillana, Alcolea del Río, Lora del Río, Constantina, Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto, Alanís, Guadalcanal, Cazalla de la Sierra, El Pedroso, Castiblanco de los Arroyos, Burguillos y Alcalá del Río. De este último punto s volverá a San José de la Rinconada para finalizar el trayecto.

San José de la Rinconada

Este barrio perteneciente al municipio de La Rinconada destaca más por su ambiente que por sus monumentos. Es un sitio perfecto para comenzar una ruta en moto desde por la mañana ya que, además, tiene fama de servir muy buenos desayunos. Así que es el momento de coger fuerzas para emprender el camino.

Brenes

Aunque solo sea una parada en el camino hasta llegar a Sierra Morena, de esta localidad destaca la calle Paseo del Agua, continuación de la calle Real, en la que se sitúa la Ermita de San Sebastián, datada en el siglo XVII y hogar del santo patrón del pueblo.

Villaverde del Río

Un vistazo rápido por el municipio de Villaverde del Río permite al visitante disfrutar de las ruinas del Castillo Medieval. A las afueras del municipio se encuentra la ermita de la Virgen de Aguas Santas, con una réplica de la patrona. Fue mandada a construir por San Isidoro en el mismo lugar en el que, según cuenta la leyenda, se apareció esta Virgen a un pastor allá por el siglo VII.

Alcolea del Río

Alcolea es un lugar interesante para conocer la vega del Guadalquivir y pasear por sus calles, destacando la calle Betis, que bordea el cauce del Guadalquivir.

También es importante mencionar su Ayuntamiento en la Plaza de la Constitución, que da vida a esta pequeña localidad sevillana.

Lora del Río

La localidad loreña presume de su Plaza de España donde se ubica el Ayuntamiento, construido en el siglo XVIII de estilo barroco. El edificio incluía la cárcel y el almacén de granos. Destaca su magnífica fachada y la torre reloj.

En sus cercanías, en la calle García Lorca, se distingue la Casa Palacio de los Leones, con fachada barroca y una espléndida torre mirador.

Constantina

Ya en Sierra Morena, Constantina ofrece un espectáculo de paisajes a los visitantes. Este pueblo de casas blancas salpicadas de aroma a serranía.

Entre los puntos de interés turístico destacan el Mirador del Cerro Negrillo, con hermosas vistas de la sierra, el Jardín Botánico del Robledo, a apenas un kilómetro de la población, o los pozos de nieve, construcciones en las que se preparaba hielo para suministrar a Sevilla en verano.

Navas de la Concepción

Su centro es la Plaza de España, con el austero ayuntamiento y la parroquia de La Purísima Concepción del siglo XVIII estilo renacentista-barroco.

En los alrededores de la localidad destaca la ermita de Belén, un característico edificio de estilo andaluz rodeado de bosque natural mediterráneo.

San Nicolás del Puerto

De este precioso enclave serrano destaca, como no podía ser de otra forma, la Ribera del Huéznar y su nacimiento a escasa distancia del casco urbano de la localidad. Su bonito paraje y frondosa vegetación acompaña al visitante en todo el curso del Huéznar, dando lugar a lo que hoy en día se conoce como bosque galería. El final del recorrido desemboca en las cascadas del Huéznar, saltos naturales en su curso declarados Monumentos Naturales.

En el mismo pueblo destaca la piscina natural de San Nicolás, la más famosa de la provincia.

Alanís

El municipio alanisense se rodea de olivares, dehesas y huertas a lo largo de la ribera de Benalijar. Es un enclave idílico para respirar naturaleza y tomar aire para continuar la ruta.

Guadalcanal

En la localidad destaca la ermita de Nuestra Señora de Patrona Guaditoca, patrona del pueblo. También es importante señalar puntos como el Cerro de La Capitana, que presume de ser el más alto de Sierra Norte con 960 metros. Además, su mirador es excelente para observar aves migratorias y rapaces.

Finalmente, también merece la pena visitar el paseo de Palacio, un jardín con visitas privilegiadas a la sierra.

Cazalla de la Sierra

Cazalla es famosa en la provincia sevillana, y no es para menos, ya que no solo está declarada Conjunto Histórico Patrimonial, si no que además es Reserva de la Biosfera por la Unesco, pertenece a la Red Natura 2000 y es Reserva Starlight.

El Ayuntamiento, en la plaza del Dr. Manuel Nosea, es uno de los puntos que se deben visitar, así como el antiguo palacio de San Benito o la plaza del Concejo donde se encuentra El Clavel, una de las fábricas de anís más famosas de Andalucía.

El Pedroso

Este pueblo tradicionalmente minero aún posee, en sus alrededores, numerosas minas de hierro, así como las ruinas de una fundición del siglo XIX para procesar los minerales extraídos en la zona.

De su antigua labor aún se conserva lo que a día de hoy es el Hotel Entre Olivos, aunque en su momento fue la casa señorial de ingenieros de las minas.

Castiblanco de los Arroyos

Este lugar de paso de la ruta de la Plata y el camino de Santiago, es una población eminentemente agrícola y ganadera. Destaca, entre otros puntos, la Iglesia del Divino Salvador, de origen mudéjar aunque reformada en los siglos XVI y XVII.

Mención aparte merece la Casa de la Sierra, a la entrada de la localidad desde Sevilla, un edificio de carácter regionalista del año 1923 que, en la actualidad, se conserva como casa-museo.

Alcalá del Río

El penúltimo punto, antes de regresar al origen, es Alcalá del Río. En la localidad sevillana destaca su Plaza de España con el Ayuntamiento y el monumento al torero Antonio Reverte.

También es un gran símbolo del municipio la Iglesia Santa María de la Asunción, en la Plaza de El Calvario, una edificación de estilo mudéjar sevillano datada en los siglos XIV-XVIII.