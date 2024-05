Sevilla, el hilo que une "el poderío" de la provincia

La provincia se reivindica con orgullo porque Sevilla es el hilo que une desde Guadalcanal hasta El Cuervo y desde El Madroño hasta Badalotosa. Los rostros de los premiados han estado durante toda la semana en las Setas y hoy, día de la provincia -aunque en realidad se celebra el 23 de mayo- las escalinatas de la Encarnación han amanecido con los nombres de los 106 municipios.

Este año la entrega de las medallas de la provincia se ha trasladado desde el patio de la Diputación a la Cartuja hasta el Auditorio de Cartuja Center y se celebra el 22 de mayo, en lugar del 23, fecha en la que se entregan normalmente estos galardones, para evitar la coincidencia con el comienza de la campaña de las elecciones europeas. El cambio de lugar de entrega de las medallas resultó todo un éxito con un aforo completo y unas dos mil personas en el patio de butacas.

El hilo conductor es Sevilla. "Tan importante es un sevillano que vive en Triana como uno de Badolatosa, tan sevillano es alguien de San Jerónimo como del Castillo de las Guardas, tan importante y tan prioritario tiene que ser para nosotros un sevillano de Dos Hermanas que uno de Alanís", explicó Fernández antes de la gala.

"Al final todos tenemos ese halo especial que significa haber nacido en esta provincia y llevar a gala eso que muchas veces no es explicable porque es un intangible que es el concepto de ser sevillano. Para mí Sevilla capital es posiblemente el alma de la provincia, pero después hay un área metropolitana y unas segundas y terceras coronas que requieren de todo nuestro esfuerzo para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades independientemente de donde decida vivir. Ese tiene que ser el trabajo de discriminación positiva que la Diputación tiene que hacer para ayudar precisamente a equilibrar a los que menos tienen", afirmó el presidente.

La gala, conducida por Alex O'Dogherty y Cristina Almazán, comenzó poco antes de las 20:30. Un espectáculo que estrenó formato más dinámico y ágil donde la música -y la danza- tuvo un gran protagonismo y de la que todos los asistentes se llevaron como recuerdo una pulsera verde como símbolo de ese hilo que une a todos los sevillanos.

El presidente de la Diputación, Javier Fernández de los Ríos, ha recordado que los catorce premiados son "espejo de lo que es Sevilla". Es la primera vez que las medallas de la provincia se entregan con él al frente de la institución. Un estreno al que se enfrenta "contento, feliz y con un poquito de hormigueo en el estómago por aquello de la responsabilidad". En cuanto a los premiados, antes del acto explicó que estaban "muy agradecidos todos por lo que significa este reconocimiento de la Diputación, este reconocimiento de Sevilla. Que tu provincia te reconozca por tu trayectoria es algo que no se les va a olvidar nunca a las 14 personas, incluidas algunas entidades que representan a colectivos. Va a ser un día imborrable para todos ellos".

Fernández se estrenaba en una gala donde entregó dos medallas: a Fernando Rodríguez Villalobos y a la actriz Belén Cuesta.La edición número 20 estuvo enteramente dedicada a los "dos millones de sevillanos que construyen la provincia con orgullo y poderío". Aquí donde está el reto de la Diputación, explicó el presidente, " en que todos sevillanos vivan bien esté su casa en un pueblo o en un barrio de la ciudad porque todos somos Sevilla. Lo público está para hacer la vida mejor a las personas". El presidente apeló de nuevo "al inconformismo" para conseguir que "Sevilla sea de 10". Tras apelar a la verdad y a su defensa, recordó que "nadie abraza ni sonríe como los sevillanos y sevillanos" para terminar un discurso que comenzó con un aplauso.

Sobre el escenario del Cartuja Center desfilaron 14 premiados que reflejaron "la diversidad que tiene Sevilla". Entre los galardonados, del mundo de la cultura, el deporte, la comunicación y el mundo empresarial". La gala, cuya concepción también fue completamente nueva con música en directo a cargo de la Bizarrería, baile con la escuela de Danza Mirko Vullo, estuvo además abierta al público en general.

Uno de los más emocionados antes de subir al escenario del teatro era Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla durante casi 20 años. Han cambiado los papeles y ayer fue él quien recibió la medalla después de haberla entregado durante tantos años. "Para mi el orgullo mayor es que la concesión sea realizado por la corporación al completo". Un ex presidente que no perdió la oportunidad para recordar que "dejó estabilizado al personal de la Diputación cuando hoy mismo se hace gala de ese hecho por la Junta de Andalucía. Algo he hecho bien cuando me dan tanto cariño". De hecho, fue la primera de las medallas entregadas. La recibió de la mano de Javier Fernández. Villalobos besó el galardón en cuanto la tuvo en su cuello.

Por su parte, Antonio Yélamo, afirmó que esta medalla "es un gran premio para un humilde periodista". Asimismo, calificó como "loable" que la Diputación reconozca a una empresa informativa y a un periodista, es un reconocimiento "a un trabajo hecho con rigor y veracidad". Una medalla entregada por la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos.

Por otro lado, la futbolista y mundialista Irene Guerrero, actual jugadora del Manchester United, que recibió la medalla de manos del alcalde Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, abogó por "el trabajo incansable" para los jóvenes deportistas. "Te digo de corazón que es un privilegio y un orgullo tanto para Olga como para mi este reconocimiento y hacerlo después de hacer historia ganando un mundial".

El presidente de Publicaciones del Sur, José Antonio Mallou, recibió el premio de la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez. Por su parte, el diputado portavoz de Vox, Rafael García, entregó el galardón al presidente de la Fundación Padre Leonardo Castillo, Florencio Gutiérrez. La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, entregó el reconocimiento a la madre de Olga Carmona.

A todos los artesanos de Sevilla y su provincia dedicó Francisco Carrera Iglesias, Paquili, su medalla de manos de la diputada de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez. "Como presidente de la asociación de Arte Sacro, comparto la medalla con todos. Tenemos que ser generosos con los demás, por eso se la dedico a todos los artistas de Sevilla", explicaba antes de la gala.

El diputado de Cultura, Casimiro Fernández, fue el encargado de entregar la medalla a Ricardo Iniesta, fundador de Atalaya Teatro y TNT mientras que el diputado portavoz del PP, Martín Torres entregó el galardón a Amalia Gómez, reconocida tanto por su labor académica como por su desempeño político y social. El presidente de Oleand Manzanilla Olive, Antonio Candil, recibió su medalla de manos de Marta Alonso, diputada de Concertación.

Tras este bloque no faltó la música con Pelícano y la Orquesta Flamenca Sevilla. Música que dio paso a la entrega del galardón a Juan José Lara, presidente de Cocemfe de manos de Encarnación Fuentes, diputada de Cohesión Social. El galardón a la Policía Nacional fue recogido por Ernesto López Ganfornina, comisario provincial de Sevilla, y Andrés Garrido, jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, que fue entregado por Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Andalucía. El último premio entregado fue para la actriz Belén Cuesta, encargada de dar además el discurso de agradecimiento en nombre de los premiados y que aseguraba sentirse nerviosa antes de la gala y muy contenta por el reconocimiento. "Una medalla que no sabe si se merece pero que se va a quedar", aseguró en un discurso donde afirmó sentirse tan sevillana como malagueña.