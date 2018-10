Después de veinte años de reivindicación, El Palmar de Troya será nuevo municipio. Fue pedanía de Utrera y desde 2003 entidad local autónoma. Hoy lo celebrarán con una invitada muy especial, Susana Díaz, presidenta de la Junta. El presidente de la entidad, Juan Carlos González, que se presentará a las primarias para ser el primer alcalde del nuevo municipio, comunicó la buena nueva en un vídeo.

El Palmar tiene 2.500 habitantes, tuvo el doble y mucha emigración. Está a doce kilómetros de Utrera, tiene un embalse que construyeron los presos de la posguerra y la Basílica del Palmar. Pero hoy sale en los medios por otro motivo. El 2 de octubre será fiesta local en El Palmar. Un día después del 1 de octubre. "Nosotros nos queremos separar de Utrera, no de España", dice Elisabeth, joven vecina del flamante municipio.

Esta buena noticia llega al municipio apenas dos semanas después de que el Consejo Consultivo de Andalucía emitiera el pasado 17 de septiembre un dictamen desfavorable hacia lo que hasta ahora era una pedanía de Utrera y que se organizaba desde hace años como Entidad Local Autónoma (ELA). El informe que rechazaba la segregación de su ayuntamiento para convertirse en el municipio número 106 de Sevilla se basaba fundamentalmente en la población ya que consideró que, con sus 2.423 habitantes, El Palmar no llega al mínimo que ha venido fijando la distinta normativa para poder dar ese paso y ser un municipio viable. Asimismo, señalaba que los 14 kilómetros que le separan del ayuntamiento matriz no es una distancia excesiva y no existe "una notable dificultad de acceso" que justifique un ayuntamiento independiente.