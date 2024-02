Vecinos del área sanitaria de Osuna claman: "La sanidad pública está agonizando"

Con una llamada de preocupación ante el "riesgo de desaparición" de la Atención Primaria en el Área Sanitaria de Osuna, una masiva manifestación convocada por la Plataforma Marea Blanca clamó este sábado en las calles de Osuna contra el "deterioro progresivo del Sistema Sanitario Público Andaluz" y para exigir una "sanidad de calidad".

Encabezada por el lema Sanidad pública y de calidad, la marcha reunió, según los convocantes, a unas 7.000 personas, divididas en tres columnas de manifestantes procedentes de las Zonas Básicas de Écija, La Luisiana y Osuna, a la que se sumaron los vecinos de Fuentes de Andalucía; otra desde las Zonas Básicas de Marchena, Puebla de Cazalla y El Saucejo; y una tercera procedente de la Zona Básica de Estepa, que confluyeron en la Plaza Mayor de Osuna para dirigirse a las puertas del Hospital comarcal de La Merced, donde se unieron sanitarios y demás profesionales del centro y concluyó la protesta con la lectura de un manifiesto.

Una de las portavoces de la plataforma en la zona, Constanza Palomas, fue la encargada de compartir con todos sus vecinos un escrito en el que se denunció el riesgo de "desaparición" de la Atención Primaria en un área sanitaria en la que "hay pueblos sin asistencia durante días, con listas cerradas o bloqueadas constantemente, con mas de 10 días para obtener cita, sin medico de referencia y con programas de salud inexistes".

"La sanidad pública está muy enferma, pero en el Área Sanitaria de Osuna, está agonizando. Nos volvemos a reunir para recordar que no vamos a consentir este desmantelamiento. Nuestros niños llevan meses sin pediatras, nuestros mayores no consiguen renovar medicación, las listas de espera para las consultas con el especialista se alargan meses y meses, por no hablar de las listas de espera para cirugía y de la salud mental, que está completamente sumida en el abandono. Y estamos hartos de los movimientos estratégicos que hacen desde la Consejería de Salud para intentar callarnos la boca", dijo, por su parte, la portavoz del movimiento en Herrera, Carmen Roldán Castilla, a las puertas del hospital de Osuna.

De hecho, sobre la atención hospitalaria, la Marea Blanca calificó la situación de "caótica". "Hay 3.279 ciudadanos del Área que están esperando una consulta y 618 de ellos llevan esperando más de un año. 15.145 ciudadanos esperando una consulta para otros especialistas", dijo Palomas. "El Hospital de Osuna está sufriendo un deterioro nunca visto con servicios con menos del 50% del personal facultativo, la integración del hospital de Écija ha servido como excusa para comenzar a su desmantelamiento, las urgencias de trauma de este hospital ya las han cerrado como antesala a la desaparición del servicio y próximamente cerraran otros servicios como ginecología y dermatología", añadió.

"Marea Blanca ha demostrado que estos hechos no se corrigen porque no se quiere, siendo falso que no haya dinero público suficiente o profesionales para contratar. Lo que pasa es que este gobierno ha decidido derivar los fondos públicos necesarios para ello a entidades privadas, mediante conciertos, externalizaciones y eliminación de controles del gasto público. La mayor parte del dinero público derivado va a parar a multinacionales y fondos de inversión extranjeros, sin excluir a grandes inversores nacionales y locales", se leyó literalmente bajo los aplausos de los asistentes.

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, junto con otros ediles de los pueblos vecinos, también estuvieron presentes en esta manifestación, la cual ha calificado de "absoluto éxito, aunque desgraciadamente no es nada bueno que tengamos que estar reivindicando una sanidad pública y de calidad debido al destrozo y al deterioro absoluto hacia donde la están llevando".

Rosario Andújar ha alertado de la situación "casi de desesperación a la que estamos llegando para poder conseguir una cita médica en Atención Primaria o estar esperando más de un año para una intervención quirúrgica, lo que a su vez está ocasionando otra serie de padecimientos y enfermedades añadidas a estos diagnósticos, a lo que se suma el gran número de pacientes que hay sin diagnosticar".

La alcaldesa de Osuna ha destacado que, desde la Junta de Andalucía, "no se están tomando en serio lo que sería una buena estructuración de la sanidad pública ni se está llevando una buena gestión de la misma". Rosario Andújar ha alertado de que "la sanidad pública está en estado crítico, porque es inconcebible que hayan desaparecido las urgencias de las especialidades en horario de tarde o durante los fines de semana debido a la falta de profesionales que las atiendan. Esto está provocando que los pacientes se vean obligados a recurrir a la sanidad privada".

La regidora también ha criticado que "hay municipios cuyos centros de salud carecen de pediatras, o cierran por falta de profesionales médicos. Y esto obedece a una estrategia para que la sanidad sea gestionada desde lo privado, lo cual es gravísimo, porque el objetivo del Gobierno de la Junta de Andalucía es convertir la sanidad en un producto comercial, es decir, en un negocio, y no en un derecho".

Entre los alcaldes presentes, se encontraban los ediles de Estepa, Martín de la Jara, El Saucejo y Cañada Rosal, entre otros, quienes han coincidido en mostrar su "enorme satisfacción por el éxito de esta movilización histórica". La manifestación ha concluido con la lectura de un manifiesto de Marea Blanca y con la interpretación del himno de Andalucía por el cantaor Manuel Romero.