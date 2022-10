Villalobos defiende la apuesta por los servicios públicos básicos en los presupuestos para 2023

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha entregado este martes una copia del Anteproyecto del Presupuesto General de la Institución Provincial a los grupos políticos con representación en la Corporación Provincial así como a los miembros del Consejo Económico y Social de la provincia, para su estudio durante el mes de octubre. "En 2023 hacemos una apuesta importante por los servicios públicos básicos, protegiendo el gasto social y el apoyo a los Ayuntamientos", ha comentado Villalobos sobre este Anteproyecto cuyo consolidado asciende a 543,13 millones de euros, un 2,82% superior al de 2022, 14,83 millones más en valores absolutos; con un importe para gasto no financiero -para inversiones- de 435,85 millones (el 80,25% del total), de los que un 66% va a gasto social.

En el apartado de ingresos, el mandatario provincial ha explicado que "la subida viene motivada por mayores ingresos de transferencias finalistas desde otras administraciones (Ley Dependencia, PFEA y fondos europeos). No obstante, como nuestra principal fuente de financiación son las entregas a cuenta del Estado por Participación en Tributos del Estado y la Cesión de Impuestos, hacemos unas previsiones prudentes por el momento, ya que aún no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado".

En 2023, del total de incremento del 2,82%, los ingresos no financieros suben el 3,5%, mientras que los no financieros bajan un 0,48% debido a las menores devoluciones del FEAR. El presidente provincial ha destacado aquí que ‘una vez más no se solicitarán préstamos para poder ejecutar las Cuentas, sino que abordaremos nuestras inversiones a pulmón, con nuestros recursos no financieros’.

Presupuesto consolidado por capítulos de gastos

El 80,25% del Presupuesto 2023 va destinado a gasto no financiero, "sobre todo gracias a la supresión de las reglas fiscales por parte del gobierno central", ha destacado Villalobos, con varios objetivos principales como son el desarrollo económico, con programas que fomentan el empleo y las inversiones; el desarrollo social, garantizando las políticas de protección y promoción social, con especial acento en atender a la Dependencia; y el apoyo a las entidades locales, mediante ejecución de programas y líneas de colaboración financiera.

Así, en lo que respecta a desarrollo económico, se incluyen las políticas de empleo (45 M€ con subida de 3,5 M€ y el 8,5%) y las inversiones públicas (112 M€, que representan el 25,7% del gasto no financiero).

Para políticas de carácter social, se dedican 285,95 M€ a este fin. O lo que es lo mismo, más de la mitad del presupuesto no financiero (65,61%). Una subida del 0,48% (1,36 M€). Según ha concretado Villalobos ‘casi 66 de cada 100 euros van a ese gasto social, que llega directamente a las personas’

Y por último, a transferencias a entidades locales y colaboración financiera se destinan 222,62 M€ -crece 9,47% y 19,28 M€ - y el apartado de la colaboración financiera con los ayuntamientos, se situará en 2023 en 105,3 M€.

El presidente ha destacado que "dentro de esos 105 millones, se incluyen los 60 millones de crédito para OPAEF, que hacen que este organismo tenga menor dependencia de las entidades financieras para poder atender el pago de los anticipos de recaudación de los Ayuntamientos. También hay que resaltar la línea de crédito para el túnel del Huesna que adelantamos a ese consorcio, con 15,9 millones. Y para los FEAR, que de entrada se consignan 29,4 millones".

Presupuesto por políticas de gasto

El gasto no financiero de las Cuentas para 2023 se distribuyen entre 285,95 M€ para gasto social (65,61%), con una subida del 0,48% respecto a 2022, motivada por el incremento en las políticas de gastos que financian los servicios públicos básicos y los programas de promoción y protección social.

Dentro de este bloque, el más importante del Presupuesto, encontramos los Servicios Públicos Básicos, con 79,75 M€, que crecen el 8,19% y en 6,03 M€. ‘Concretamente -ha dicho Villalobos-lo que más se incrementa es el servicio de emergencias, que tiene 30,93 M€, con una subida del 39,86% y 8,81 M€.

Según ha comentado el mandatario provincial "será en este ejercicio de 2023 cuando se transfieran los bomberos desde la Diputación al Consorcio Provincial. También contemplamos un programa de fomento energías renovables, con 1,23 M€; otro de recogida de residuos con 670 mil euros; digitalización de redes con 250 mil euros; educación ambiental, que asciende a 521 mil euros; y fondos FEDER para programas en ejecución, 4,5 M€; programas de bienestar comunitario encaminados a dotar de más servicios a nuestros municipios; y por último, en el apartado de medio ambiente, se mantienen como en 2022 unos 12,8 M€, con una subida del 0,61%".

Para actuaciones de protección y promoción social se ha presupuestado un total de 163,98 M€ (+4,52% y 7 M€). Caben reseñar en este apartado, 118,7 M€ (+3,08% y 3,5 M€), para servicios sociales y promoción social, con una subida de 3,5 M€ para la Ley de Dependencia y 86,55 M€ para el mantenimiento de los Servicios Sociales Comunitarios; 15 M€ para el Programa de Prevención de la Exclusión Social; y 44,16 M€ para el fomento del empleo agrario, entre otro, además de un fuerte incremento para los programas de igualdad de género, que suben un 36,1% (2,28 M€).

En este bloque de gasto social, se encuadran también los bienes públicos de carácter preferente, con 42,2 M€: para Sanidad, 4,11 M€ (baja 91 mil euros por menores dotaciones para material sanitario); en educación: 17,8 M€ (+5,24% y 887 mil euros más); y en cultura: 15,03 M€ que baja 4,5 M€ y el 23,11%) por la finalización de edificios del Plan Actúa (2022); para deporte se consignan 5,26 M€ (baja 8 M€ porque año anterior plan Actúa incorporó 9,2 M€).

Los gastos de orden económico ascienden a 58,5 M€, con un incremento del 19,64% y 9,6 M€ respecto a 2022, para el apoyo al comercio, el turismo y las pequeñas y medianas empresas (16,47 M€); a las infraestructuras, municipales y supervisión de planes, entre otros, con 28,82 M€; y al avance en materia digital, con una inversión de 12,41 M€.

Los gastos de carácter general ascienden a 91,29 M€, con un incremento del 4,99% debido fundamentalmente a los programas de gestión tributaria de OPAEF, que tendrá 39,36 M€, una subida del 6,47% y 2,39 M€; también suben un 4% los servicios de carácter general, que tendrán 49,81 M€; Y se presupuesta en este apartado también una previsión del incremento retributivo del 3,5%, que se confirmará cuando se aprueben los PGE.

Programas extraordinarios

Una de las novedades del Anteproyecto de Presupuesto para 2023 está en la batería de programas extraordinarios por la novedad de su objeto. Según ha resumido Villalobos ‘en estas Cuentas Generales hay nueve programas extraordinarios, por un valor total de 76,2 M€, como son el programa para la prevención de inundaciones, con 11 M€; uno para elaboración de PGOUs, con 9,67 M€; para proyectos de finalización de espacios culturales, 1,5 M€; un programa frente a la Sequía, dotado con 12,95 M€; un programa para el apoyo a grandes eventos en la provincia, 2 M€; para la adquisición de Vehículos autoescala para bomberos, 5 M€; para refuerzo del Plan de Urgencia Municipal, 10 M€; un programa de Impulso de la Transformación Digital en los Municipios, con 2,5 M€; un Programa de Ayuda Emergencia Social, 5 M€; y junto a todos ellos, el programa de revisión excepcional de precios en los contratos públicos, dotado con 11,26 M€. Un programa que incluye esa revisión de precios en proyectos del Contigo que acometen las distintas áreas de diputación y los Ayuntamientos’.

Además, el Presupuesto 2023 incrementa el fondo de cofinanciación en 2,6 M€ para captar recursos externos y aumenta el fondo de contingencia en 1,7 M€,y recoge la aportación de Diputación a los EDUSI en 1 M€, como consecuencia de la reprogramación aprobada el pasado mes de julio para estos programas.