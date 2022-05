El agua subirá en Morón un 17’6% al pasar a la empresa pública.

Recientemente el alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, anunciaba la subida de las tarifas de abastecimiento de agua “unos 2 euros al trimestre para un consumo medio” después de que el 1 de diciembre se pasara a prestar el servicio por parte de la empresa pública Areciar (la Agencia de Régimen Especial del Ciclo Integral del Aguas del Retortillo), dependiente del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, tras 34 años siendo prestado por una concesionaria privada, Aqualia.

En su día, la concesionaria manifestó su voluntad de seguir prestando el servicio entendiendo su derecho a ello en base a una supuesta prórroga tácita que el Ayuntamiento no había denunciado en plazo. Este conflicto entró en un proceso judicial, aún sin resolver, que puede dilatarse más de un año, pero el Ayuntamiento, sin esperar sentencia, adjudicó el servicio de abastecimiento de agua potable a Areciar.

Poco más de cuatro meses después de este cambio, se empiezan a ver las derivadas de la nueva gestión pública. La primera, la subida de tarifas. El alcalde presume de haber negociado una subida escalonada durante 3 años. Este primer año será a razón de unos 2,11-2,20 euros trimestrales “para un consumo medio”, sin especificar de cuánto será el importe de la subida en los sucesivos años.

Si tomamos como consumo medio 10 metros cúbicos de agua al mes, que sería aproximadamente lo que gastaría una vivienda con 3 personas, el aumento supone pagar un 6’2% más. Y al cabo de los 3 años de subida, si no suben las tarifas hoy en día vigentes de Areciar, se llegará a incrementar el precio del agua un 17’6%.

Las tarifas de agua de Areciar son las mismas para todos los municipios del Consorcio a los que presta servicio, que son 15 ahora que Morón también se incluye entre ellos. Por tanto, no es de extrañar que el alcalde presuma públicamente de haber negociado una subida escalonada en 3 años para que ésta no se haga “del tirón”. Lo que no se sabe es cómo ha sentado este trato especial al resto de Ayuntamientos para los que Areciar trabaja y cuyos vecinos, recibiendo el mismo servicio que los de Morón, pagan más que ellos.

Quizás sea tema a tratar en el próximo Consejo de Administración de Areciar, en el que ahora el alcalde de Morón ocupa su asiento como un vocal más y recibe la correspondiente compensación económica por ello cada vez que este órgano se reúne, lo que se realiza en sesión ordinaria once veces al año como mínimo, según establecen sus estatutos.

Puede que a esto se refiera el portavoz de Asamblea Moronera Alternativa (AMA Morón), Isidoro Albarreal, cuando en comparecencia pública la semana pasada calificó a la empresa pública de “chiringuito en donde se despilfarra mucho dinero”. Esta formación política votó en contra de que Areciar pasase a prestar el servicio de abastecimiento de agua en la localidad, pues hicieron ya el ejercicio de comparar tarifas y vieron que eran más caras, por lo que ya preveían “el subidón”- como lo calificaron.

Albarreal, que declaró que a AMA Morón no le gusta “el descontrol que hay con las cuentas de Areciar”, si se mostró a favor de las próximas inversiones que se pudieran hacer desde la empresa pública en infraestructuras nuevas que mejoren la calidad del servicio de abastecimiento del cual se ha hecho cargo.

Sin embargo, esto confronta con el anuncio de la próxima construcción por parte de Areciar de una nueva depuradora en Las Caleras de la Sierra, ya que se trata de una infraestructura de depuración de aguas residuales y no de abastecimiento de agua potable, que son a las que corresponderían las inversiones del contrato.

El alcalde ha asegurado que esta obra es prioritaria y se va a llevar a cabo con parte de los 3’6 millones de euros que Areciar va a invertir en la localidad por la cesión del abastecimiento, puesto que esta depuradora es “una reivindicación histórica”.

Pero en este punto es necesario recordar que el Consorcio Plan Écija gestiona el servicio de depuración de aguas residuales en Morón desde el año 2016, por lo que esta reivindicación debería haber sido ya atendida por el ente comarcal con el aumento de tarifas que ya se realizó entonces, cuando la gestión de la depuradora pasó a manos de Areciar: 4,16 euros al trimestre para todos los hogares independientemente del consumo que realizasen.

Vistos los antecedentes, habrá que estar atentos a los próximos recibos de agua de Morón, los primeros que emita ya Areciar, para comprobar la subida real de la tarifa. Recibos que los vecinos aún no han recibido desde el inicio de la gestión de la empresa pública. Esperemos que a la subida anunciada por el alcalde no se sume la acumulación del consumo por el retraso en emitir las facturas.