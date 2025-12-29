La Cabalgata de Reyes Magos de Coria del Río refuerza su compromiso con la inclusión

Coria del Río continúa avanzando en la adaptación de sus fiestas para que sean accesibles e inclusivas para toda la ciudadanía. En los últimos años, los festejos municipales han experimentado una profunda transformación con medidas como la eliminación de cohetes en las romerías o la sustitución de los fuegos artificiales del final de Feria por espectáculos de drones. La Cabalgata de Reyes Magos vuelve a ser este año un ejemplo de esa apuesta decidida por la inclusión.

El Ayuntamiento mantendrá, un año más, un tramo de la cabalgata sin música para facilitar el disfrute del desfile a personas con hipersensibilidad auditiva. Este recorrido silencioso se situará en la Avenida Primero de Mayo, desde la intersección con la calle Cervantes hasta el cruce con la calle San Antonio. Asimismo, se habilitará un espacio específico para personas con movilidad reducida en el número 6 (local 5) de la misma avenida.

Como principal novedad, el Consistorio da un paso más en la eliminación de barreras sociales incorporando a la cabalgata a los alumnos y alumnas con diversidad funcional del Centro de Educación Permanente Ribera del Guadalquivir. Este grupo será el encargado de acompañar al Rey Melchor en su carroza, participando activamente en el reparto de ilusión durante la noche más mágica del año.

Este alumnado forma parte de un aula que, en los últimos años, ha experimentado una evolución educativa centrada no solo en la formación académica, sino también en el desarrollo personal y social. Además de adquirir conocimientos básicos, participan en la preparación de oposiciones, cursos de formación para el empleo, campañas solidarias como la donación de sangre y numerosas iniciativas de concienciación ciudadana, convirtiéndose en un colectivo muy activo dentro del municipio.

El alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha destacado que este gesto pretende reconocer “la implicación y el compromiso del grupo con la mejora del municipio, avanzando hacia un futuro sin barreras”, al tiempo que supone “un impulso para que sigan persiguiendo sus metas con la alegría y el entusiasmo que les caracteriza”. El primer edil subrayó también el trabajo coordinado de las distintas delegaciones municipales implicadas en la cabalgata, desde la logística y la decoración hasta la seguridad, el tráfico y la limpieza.

La llegada de Sus Majestades los Reyes Magos tendrá lugar el próximo 5 de enero a las 17:00 horas, cuando cruzarán el río Guadalquivir en la barcaza. Posteriormente, se dirigirán a pie hasta el Ayuntamiento, donde ocuparán sus tronos para iniciar el recorrido por las calles del municipio. La cabalgata contará además con dos nuevas carrozas, una inspirada en los dioses romanos y otra ambientada en Alicia en el País de las Maravillas, así como con la renovación de la carroza del Nacimiento.