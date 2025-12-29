Torre Sevilla pone más magia e ilusión para la espera de los Reyes Magos

Torre Sevilla pone el broche final a su programación navideña con una semana repleta de actividades pensadas para disfrutar en familia y dar la bienvenida a SS.MM. los Reyes Magos de Oriente. Como cierre especial, el centro abrirá toda su oferta comercial el domingo 4 de enero, facilitando así las compras de última hora en un ambiente festivo.

Ese mismo domingo, los visitantes podrán disfrutar de un espectáculo de magia cargo del reconocido ilusionista Salva Real. El show, diseñado para sorprender a públicos de todas las edades, tendrá lugar en la Galería 0 a las 12.00 horas, con acceso libre y gratuito.

Durante toda la semana, Torre Sevilla mantiene en funcionamiento su pista de patinaje, abierta de 11:00 a 22:00 horas, salvo el 31 de diciembre, cuando cerrará a las 18:00 horas, y el 1 de enero, día en el que permanecerá cerrada. Continúa también activa la promoción ‘Compra y Patina’, que permite a los clientes obtener invitaciones gratuitas para la pista con sus compras.

El público podrá seguir visitando el Belén artesanal de Enrique Haro, una obra que invita a revivir la magia de la infancia. El Belén permanecerá abierto de 10:00 a 20:00 horas entre semana y hasta las 21:00 horas los fines de semana, con excepción del 31 de diciembre, cuando cerrará a las 18:00 horas, y del 1 de enero, cuando no abrirá al público. Como complemento, los visitantes podrán participar en el mural colaborativo compartiendo con quién visitaron su primer Belén.

La pista de hielo. / Luis Romero

La programación se completa con los talleres infantiles de La Plazoleta, que continúan celebrándose por las tardes con reserva previa a través de torresevillaclub.com, y los encuentros personalizados con el Heraldo Real en su Casa Mágica de la Galería 1. Estas visitas requieren inscripción previa en el Punto de Información del centro, de manera presencial o llamando al 649 73 78 25, y estarán disponibles hasta el 4 de enero.

Además de toda la oferta comercial —abierta también el domingo 4 de enero—, los visitantes podrán recorrer el Pop-Up Market navideño, que reúne a más de 25 marcas de artesanía, y sumar un gesto solidario en el Punto de Empaquetado Solidario de la Galería 0. Esta iniciativa, a beneficio de la asociación Breast Cancer Survivor Sevilla (BCS Sevilla), conocida como Las Dragonas, fomenta el espíritu navideño apoyando a mujeres que afrontan o han superado el cáncer de mama.

Aparca en Torre Sevilla y disfruta sin prisas de la Navidad

Esta Navidad, el parking de Torre Sevilla lanza una promoción especial para facilitar el acceso al centro. Situado a un paso de Triana y del Casco Antiguo, permite estacionar sin preocupaciones por el tráfico, las restricciones o el tiempo.

Los conductores podrán disfrutar de las habituales tres horas de aparcamiento gratuito, de 10:00 a 00:00 horas, y ampliarlas hasta diez horas por solo 10 euros, contratando esta promoción en la Sala de Atención al Cliente del aparcamiento, ubicada en la planta -1.

Sobre Torre Sevilla

Con una superficie total de más de 240.000 metros cuadrados, el conjunto de TORRE SEVILLA dota a la ciudad de un espacio de vanguardia y se erige como nuevo motor económico sevillano. Ubicado en un entorno privilegiado, el conjunto arquitectónico TORRE SEVILLA se ha convertido en un motor de revitalización del espacio urbano de la Isla de la Cartuja, enriqueciéndolo con nuevos usos: el empresarial y turístico, de la mano de la TORRE SEVILLA y el Hotel Eurostars de cinco estrellas y la terraza-mirador Atalaya, con vistas 360 de la capital andaluza; el cultural, con CaixaForum Sevilla, el comercial y social del Centro Comercial, y el natural, del Parque Magallanes.