Carmona contará con un nuevo parque de juegos de agua en la Ciudad de los Niños

Recreación del proyecto del parque de agua en la Ciudad de los Niños de Carmona.

El Ayuntamiento de Carmona, a través de su empresa municipal Limancar, impulsará la construcción de un parque de juegos de agua en el recinto de la Ciudad de los Niños, ampliando así la oferta de ocio familiar de la localidad.

El proyecto, que supondrá una inversión superior a los 500.000 euros, ocupará una superficie aproximada de 700 metros cuadrados e incluirá alrededor de 30 elementos lúdicos de agua distribuidos en tres áreas diferenciadas: infantil, familiar y juvenil, diseñadas para adaptarse a las distintas edades de los usuarios.

La nueva instalación se ubicará en el interior del parque conocido como la Ciudad de los Niños, concretamente en la parcela que actualmente alberga un circuito de juegos de madera. Estos elementos serán trasladados a otras zonas verdes del municipio.

El parque acuático, que se convertirá en uno de los de mayor tamaño de la provincia, incorporará además un sistema de reutilización del agua empleada, favoreciendo un uso responsable y sostenible de los recursos hídricos.

El alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha destacado que esta actuación permite "cumplir el compromiso municipal de crear nuevos espacios de ocio para familias, niños y jóvenes, especialmente pensados para el disfrute durante los meses de verano".

Con esta actuación se completa la oferta de la Ciudad de los Niños, un gran espacio verde de unos 20.000 metros cuadrados que ya dispone de zonas de juego para distintas edades, estanque, áreas de merendero, parque canino y aparcamientos. Este parque fue construido sobre un antiguo solar en desuso mediante una inversión de 1,7 millones de euros, financiada por el Ayuntamiento de Carmona, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través de la estrategia Edusi, y el Plan Contigo de la Diputación Provincial.