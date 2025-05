La Diputación aprueba 140 millones más para los municipios sevillanos con la ausencia del PP y el apoyo de Con Andalucía

Un pleno extraordinario y bronco como no suele ser habitual en la Diputación de Sevilla ha aprobado el Plan Sevilla 2030 que supone un añadido de 140 millones de euros a los 572,6 millones de euros del presupuesto de la insitución supramunicipal y que no votó el grupo popular provincial al abandonar el plenario en el momento de la votación. Se ausentaron tanto ellos como los alcaldes populares que asistieron al plenario. Los 140 millones se reparten en diez líneas de actuación. De ellos, 55 millones son para proyectos de municipios de menos de 20.000 habitantes. A esto se suman 30 millones de euros para la construcción de viviendas en régimen de alquiler y que, según explicó el presidente de la Diputación, Javier Fernández de los Ríos, servirá para financiar al 50% las viviendas, que serán públicas y que no llegarán a superar nunca los 350 euros al mes. En este sentido, Fernández explicó que se "revisará qué es actualmente una vivienda de protección oficial para esta Diputación". Una cantidad que se podrá aumentar hasta los 70 millones de euros en los próximos años.

Entre el público, los alcaldes y alcaldesas del PP a quienes, según el portavoz popular en la Diputación, Fernández "faltó el respeto utilizando un tono inadmisible e impropio" cuando respondió a la intervención del portavoz popular en la insitución provincial, Martín Torres, a quien reclamó que en su intervención reclamara en la Diputación "lo que no pide a la Junta de Andalucía". En este sentido le recordó a los diferentes alcaldes las promesas electores realizadas por Moreno Bonilla y que "aún están esperando como el alcalde de Lora, que todavía no ha visto su hospital cuando la Junta sí le han inyectado 355 millones al de Málaga o el retraso en la realización del tranvía al Aljarafe o los cinco años de negativa de la Junta a Aerópolis 2?", afirmó. El presidente de la Diputación ha apelado a Torres para "que deje a un lado la estrategia confrontación con un plan que busca el equilibrio territorial entre los municipios con mayor y menor habitantes, con un programa nítido" y ha pedido que el PP se plante ante "las injusticias que hay en materia de agua, el impuesto de residuos o infraestructuras de la Junta de Andalucía".

Con esta modificación presupuestaria se han reforzado los presupuestos de las áreas de Cultura y Ciudadanía, por un importe total de 7 millones de euros; concertación, con 40 millones; Cohesión Territorial con 70 millones; Servicios Públicos Supramunicipales con 22 millones y Empleado Público con un millón de euros. En el expediente aprobado en Pleno, se recoge que es una prioridad para el equipo de gobierno continuar con el impulso de la actividad socieconómica, ambiental, turística y cultural de la provincia. Estas cantidades permitirá la ejecución de nuevas actuaciones que contribuyan al desarrollo y sostenibilidad de los municipios sevillanos, lo que supondrá un impulso económico en la actividad empresarial, con incidencia directa en la generación de empleo en la provincia y la mejora de los servicios públicos municipales.

Por su parte, la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez, destacó que el cumplimiento de la estabilidad financiera y la regla de gasto por parte de la Diputación están garantizados y que con esta modificación presupuestaria se podrá ejecutar un plan que contribuirá a una "cohesión territorial efectiva" sobre la base del respeto a la autonomía local". Las líneas del Plan Sevilla 2030 se basan, por una parte, "en un estudio sobre los proyectos de mandato que tiene cada municipio y, por otra, en la voluntad firme de atender los problemas que más preocupan a los ciudadanos, como el de la vivienda". El plan contribuirá a la cohesión territorial porque hace posible, según la responsable Hacienda, que pequeños municipios "puedan ejecutar o finalizar equipamientos que, aunque ajustados a su población, son costosos".

El portavoz del Grupo Con Andalucía, José Antonio Mesa, ha destacado que esta modificación presupuestaria va a posibilitar un plan de inversiones de 140 millones para el conjunto de todos los pueblos de la provincia de Sevilla, "traduciéndose en mejoras y progreso en las infraestructuras del conjunto de los servicios municipales; la construcción de viviendas en alquiler; de teatros para la promoción cultural; de desarrollo del turismo; de la Memoria Histórica; de la cooperación Internacional y del arreglo de una buena parte de los caminos rurales de nuestros pueblos".

Las diez líneas del Plan Sevilla 2030

El Plan Sevilla 2030 es el tercer gran programa que pone en marcha la Diputación desde que Fernández de los Ríos comenzó su legislatura y que suma 340 millones de euros en planes extraordinarios. De este modo fueron los 100 del Más Sevilla en 2023, otros tantos para Sevilla 107en 2024 y ahora los 140 millones de euros." Un plan ambicioso que busca seguir construyendo la cohesión territorial y social de la provincia aplicando el criterio de discriminación positiva para municipios de menos de 20.000 habitantes". Este plan tiene diez grandes líneas y "está preparado para que las cantidades estén inyectadas a los ayuntamientos antes del 31 de diciembre de 2025 y tendrán para gastarlo dos años:2026 y 2027", explicó Javier Fernández.

El montante más importante es de 50 millones de euros para los municipios de menos de 20.000 habitantes "para proyectos de infraestructuras que no tienen capacidad económica para emprender en solitario". Estas subvenciones serán en régimen de concurrencia competitiva para la financiación de inversiones en equipamientos públicos municipales. Hay dos líneas consideradas como políticas de gasto preferente, 25 millones de euros son edificaciones culturales, deportivas, sociales , de usos múltiples y casas consistoriales de nueva planta y finalización de obras inconclusas y otro tanto para la reonovación y reformas de este tipo de edificaciones.

Para el Más Sevilla Turístico irán destinados 10 millones de euros, sobre todo para la construcción de albergues y zonas de autocaravanas y 30 para inversiones en vviendas protegidas en régimen de alquiler. Esta última inversión llegará en total a los 100 millones de euros en 2028. Est subvención es en régimen de concurrencia competitiva destinada a todos los ayuntamientos con excepción de la capital.

En el apartado de infraestructura cultural, se consignan dentro del Plan Sevilla 2030 es de 20 millones de euros para la construcción de teatros de nueva planta también en concurrencia competitiva.

Por otro lado, en el tema del agua, se consignan siete millones de euros para el plan de integración de los municipios que forman parte del Consorcio de Aguas de la Sierra Sur en Plan Écija.

También habrá 10 millones de euros para la compra de vehículos destinados a servicios municipales y cinco millones de euros para caminos rurales y seis millones para el plan de promoción cultural y un millón para el plan de memoria democrática y otro tanto para el plan de Cooperación Internacional.