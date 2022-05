23 familias afectadas por el cierre de un aula en un colegio de Las Cabezas de San Juan

Una decisión que no se entiende. La asociación de padres con hijos en el CEIP San Juan Bautista, en Las Cabezas de San Juan, sigue sin comprender que la Delegación territorial de Educación y Deporte elimine una línea de Infantil para el próximo curso, pese a existir demanda suficiente para mantenerla. La recogida de firmas y todas las medidas llevadas a cabo desde que tuvieron conocimiento de esta pérdida han caído en saco roto. Tras la publicación de la lista definitiva de alumnos admitidos, el planteamiento de la Administración autonómica sigue inalterable.

Este centro cuenta, hasta ahora, con dos líneas de Infantil (dos clases por curso), que a partir de septiembre se reducirá a una. Aunque este recorte se ha convertido en una constante en muchos colegios de la provincia a raíz de la bajada de la natalidad, los padres del San Juan Bautista consideran que para este caso no hay justificación, debido a la solicitudes recibidas durante el mes de marzo.

Al concluir la primera fase de la escolarización de cara al curso 2022/23, el CEIP San Juan Bautista recibió 47 solicitudes de matriculación para Infantil de tres años, nivel con el que se garantiza una plaza para el resto de las etapas educativas. Sin embargo, la sorpresa vino cuando se conoció la intención del departamento que dirige María José Eslava de suprimir una línea. Esta eliminación comenzará el próximo ejercicio académico con la desaparición de una unidad.

Más de mil firmas recogidas

Tal medida deja fuera del colegio a 23 familias que lo habían elegido y que, tras aplicarse la baremación y celebrarse el sorteo de desempate, no han podido obtener una vacante en la única unidad de Infantil de tres años con la que se queda este centro público. Tendrán que escolarizar a sus hijos en los otros colegios de este municipio del Bajo Guadalquivir. Uno de los motivos de la demanda que recibe el San Juan Bautista son sus instalaciones, ampliadas y mejoradas hace pocos años. Para pedir que no se lleve a cabo esta eliminación, se han recogido ya 1.300 firmas que se han llevado a la delegación. Desde Educación sólo se responde que "el proceso de escolarización aún no ha acabado".

Debe recordarse que un caso similar ha ocurrido este curso en el CEIP José María del Campo, en el barrio de Triana de Sevilla capital, donde también se perdió una unidad que para el próximo ejercicio académico se recuperará tras haber registrado en marzo más de 40 peticiones de escolarización. Una excepción dentro de la bajada generalizada de la demanda, auspiciada por el descenso acuciante de la natalidad.

Pero las quejas de las familias del San Juan Bautista no se limitan a este recorte, sino también a la falta de profesionales que llevan padeciendo hace varios cursos. En este sentido, integrantes del AMPA recuerdan que sólo disponen de un Petis (profesional técnico de integración social) que presta servicio tres horas a la semana, una pedagoga para todo el colegio -al que acuden 400 alumnos- y una logopeda a media jornada y compartida con otro centro educativo. "Mi hijo, que presenta trastorno autista, sólo lo puede atender la logopeda media hora", lamenta una madre.