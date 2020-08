"Vamos a comenzar a fumigar a los mosquitos también en zonas periurbanas de la Puebla del Río"

Situación grave y llena de incertidumbre es la que viven estos días los vecinos de La Puebla del Río, una de las localidades donde se están registrando casos de meningoencefalitis vírica provocada por la picadura de mosquitos portadores del virus del Nilo.

El alcalde de La Puebla del Río, Manuel Bejarano, se muestra preocupado por el bienestar de sus vecinos y porque, a día de hoy, desconocen el foco de contagio. No obstante, hace un llamamiento a la calma, siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones sanitarias y anuncia nuevas fumigaciones.

-La epidemia de fiebre del Nilo en La Puebla del Río y Coria del Río es grave. ¿Cómo se encuentran los enfermos, sabe si están evolucionando favorablemente?

-No tenemos datos sobre los enfermos. Por la ley de protección de datos, al igual que nos pasa con los enfermos de la Covid-19, la Consejería de Salud no nos proporciona datos a los ayuntamientos, ni si quiera sé cuántos hospitalizados son de La Puebla del Río. Tengo conocimiento de dos casos, que ya están en casa, por familiares que me lo comentan y de otros que están con fiebre pero en casa pero no sé si hay algún vecino en la UCI. De todas formas, el Ayuntamiento está aquí para aquellas familias que necesiten ayuda psicológica o de otro tipo. Lo que sí nos facilitan cada dos días son los casos confirmados y actualizados.

-Tampoco saben dónde está el foco del contagio...

-A día de hoy lo desconocemos. Los técnicos de Medio Ambiente no nos confirman dónde puede estar el foco y si es urbano o no. Nos han dicho que los enfermos no viven cerca ni son familias relacionadas entre sí, que son casos muy dispersos, por eso no estamos fumigando en una zona muy concreta. Los técnicos siguen haciendo pruebas en el río Pudio, en aguas estancadas, pero parece que el río no es, en principio el foco de la epidemia, ya que no es agua estancada y, por tanto, no criador de larvas. Por eso, la primera fase de fumigación se ha hecho en el entorno urbano, en zonas de jardines y arboleda o en parques, con la intención de matar al máximo número de mosquitos y larvas.

-Si fuera en los arrozales parece lógico que hubiera contagios en Isla Mayor...

-Por eso están preocupados los técnicos, porque si fuera por el agua en los cultivos de arroz, Isla Mayor está rodeada y no hay casos. Por eso, de momento no se ha hablado de fumigar en arrozales, montes o pinares. Lo urgente es matar al máximo de mosquitos y larvas dentro de los municipios y además, en las próximas reuniones trataremos el caso de las alcantarillas o estaciones de bombeo de agua. Sin embargo, el director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Eduardo Vera, me ha asegurado que ellos colaborarán en lo que haga falta y con lo que les diga la Junta de Andalucía.

-No obstante, el presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado que se harán cargo de la segunda fase para fumigar zonas periurbanas.

-Sí, así lo ha anunciado pero estamos a la espera de conocer los detalles de ese plan porque no sabemos ni dónde lo harán, ni en qué plazo o durante cuánto tiempo. Lo que sí hemos acordado tras la reunión de hoy con los técnicos de Medio Ambiente es que el Ayuntamiento comenzará este sábado o el lunes, a mucho tardar, a fumigar también una franja periurbana de La Puebla.

-¿Cuáles serán estas zonas nuevas?

-El paseo de Las Mimbres (zona paralela al río y por la que pasean hasta Coria muchos vecinos), pero siempre sin tocar el agua porque el tratamiento no es compatible con el agua, y zonas límitrofes del pueblo como el polígono industrial y la zona del cementerio o Villacuerno. Lo que ha dicho el presidente de la Junta es que ellos harán una fumigación masiva en el entorno natural que podría incluir los arrozales.

-Se sigue también fumigando en el pueblo. ¿Cuántos litros de insecticida se han fumigado ya para acabar con los mosquitos adultos?

-Sí, continuamos con este plan de choque con el que fumigamos todos los días las zonas de césped y parques, donde hay más hierba, cada dos días arboledas y cada tres días, solares municipales o la piscina municipal, que aunque está cerrada por la Covid-19 también se trata. Estamos hablando de unos 1.000 litros diarios de producto que mata a los mosquitos pero que es inocuo para animales y personas. Estamos hablando de unos 4.000 euros a la semana y en principio, se hará durante 10 o 15 días.

-Como describe la situación el miedo de los vecinos es más que comprensible...

-El brote de virus del Nilo es grave y los técnicos no dan crédito al número de enfermos porque otros años se han registrado casos aislados en humanos, la mayoría fueron en caballos. Es muy preocupante pero también tenemos que seguir haciendo nuestra vida. Como en todo, el 95 por ciento de los cigarreros hacen sus deberes, es una población intachable a los que les digo que, dentro de la gravedad hay que mantener la calma. Eso sí, siguiendo las recomendaciones de usar mosquiteras en casa, salir a la calle con repelente de mosquitos y no hacerlo entre el anochecer y el amanecer. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando desde el minuto 1 para acabar con este brote de fiebre del Nilo.