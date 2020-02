Un hombre que abusó de una niña de 12 años en Utrera no irá a la cárcel

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de una niña, vecina suya en Utrera, a la que besó y tocó "con la excusa de ayudarla a saltar una valla", aunque el acusado no irá a prisión tras el visto bueno del fiscal a la suspensión de la pena.

Según han informado fuentes del caso a Efe, la Sección Séptima tenía previsto juzgar el pasado 27 de enero a J.P.A., para quien el Ministerio Público pedía tres años de cárcel y la familia de la menor, cuatro, pero las acusaciones y la defensa alcanzaron un acuerdo de conformidad antes de la vista oral y el tribunal dictó sentencia firme en la misma sala.

En virtud de ese acuerdo, el encausado reconoció ser el autor del abuso sexual y aceptó la pena, aunque el fiscal se mostró favorable a que la ejecución de la condena sea suspendida.

El procesado, por tanto, no entrará en prisión siempre que no cometa ningún delito y pague una indemnización de 5.000 euros a la víctima, frente a los 20.000 que inicialmente reclamaban el fiscal y la familia de la niña.

El tribunal también le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la menor o comunicarse con ella durante cuatro años.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 1 de mayo de 2016 en una finca en el término municipal de Utrera cuando el acusado, "aprovechando que se encontraba a solas" con la joven, de 12 años, y "guiado por un ilícito ánimo libidinoso", la abrazó "con la excusa de ayudarla a saltar una valla", según el fiscal.

A continuación le dio "un beso con lengua en la mejilla" y la niña, que "no pudo zafarse del abrazo", cayó al suelo, momento en el que el procesado, de 50 años, "se colocó encima" de ella y "comenzó a frotarle la barriga con la mano" para acto seguido situarse sobre sus partes íntimas "sin quitarse la ropa" y decirle "enséñamelo; si no me lo enseñas, no sales".

Ante la negativa de la víctima, el acusado "la soltó" y ella acudió "junto a la compañía de otros mayores", a los que comunicó lo sucedido "en cuanto alcanzó la seguridad para ello".

Según la acusación particular, J.P.A. se ofreció a la víctima a "acompañarla a buscar flores" en una parcela aledaña a la suya y después le pidió que no se lo contase a su esposa, pero la joven no le hizo caso y la mujer llamó a su marido y "lo abofeteó" después de que le confirmara lo que había hecho.