Casi un millar de agentes de las Fuerzas de Seguridad desplegados en la provincia por las crecidas

El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha advertido que la jornada del sábado será "complicada" en la provincia. Las lluvias previstas para todo el día de hoy sumadas al acumulado de los días anteriores y al agua procedente de los desembalses, sumados a la saturación del terreno hacen que eslén muy cargados ríos, arroyos y embalses. El Gobierno de España tiene activados más de 620 guardias civiles, 370 policías nacionales, y un retén de la UME que está en la provincia de Sevilla, así como profesionales de la DGT, de la Confederación Hidrográfica, del Servicio de Mantenimiento de Carreteras o de la Aemet.

Entre las acciones realizadas por la Unidad Militar de Emergencias en la provincia de Sevilla ha estado el achique de agua con una bomba pesada en El Palmar de Troya.

Desde la subdelegación del Gobierno se ha hecho un llamamiento a la prudencia a evitar los desplazamientos que no sean necesarios a no circular por riberas ni cruzar arroyos a pesar de que se esté acostumbrado a hacerlo porque viene muy crecido fruto de las precipitaciones de los últimos días y por supuesto a seguir la información a través de los canales oficiales.

Por otro lado, el río Genil ha pasado a nivel amarillo en Écija, aunque en el municipio permanecen alerta por las precipitaciones previstas para todo el sábado.