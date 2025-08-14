El sevillano Manu Sánchez pregonará el Carnaval de Cádiz de 2026

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha anunciado que el nazareno Manu Sánchez, humorista, presentador, actor, escritor y empresario, será el pregonero del Carnaval de Cádiz de 2026.

En una rueda de prensa en el Gran Teatro Falla, el alcalde ha asegurado que este año querían hacer un homenaje "a las personas que acompañan el Carnaval, que colaboran en su divulgación, que aman la fiesta, que la cuidan, la respetan y la miman durante todo el año", según ha recogido el Ayuntamiento en una nota. Así, ha continuado señalando que Manu Sánchez "era la persona idónea" y que están "muy ilusionados con este pregón". "Es el momento de Manu Sánchez porque además ama profundamente a Cádiz", ha aseverado.

Por su parte, Manu Sánchez ha mostrado su gratitud tras ser elegido como pregonero del Carnaval de Cádiz, asegurando que "hoy es uno de los días más felices de mi vida" y que empieza "la cuenta atrás" hasta ese 14 de febrero en el que se celebrará el pregón en la plaza de San Antonio, haciendo hincapié en que será en "el día de los enamorados", algo que "coincide con mi historia con Cádiz, una ciudad de la que estoy enamorado".

"Me gustaría ser un pregonero muy presente en todo lo que se vaya a organizar en el Carnaval 2026", apuntó. "Mi papel en esto es contar el Carnaval. No soy coplero, pero sí formo parte de esa familia muy activa que es indisoluble a la difusión del Carnaval, que es la familia de los medios. Ese es mi rol para ser elegido pregonero, porque enamorados de Cádiz y humoristas hay muchos. Me apetece contarlo como un premio a todos los que han divulgado la fiesta, en un año en el que hemos tenido que despedir a Manolo Bernal y en el que la sensación de que Juan Manzorro sigue entre nosotros es palpable. Yo de joven quería ser El Selu o El Peña, pero también un poco Manzorro o Manolo Casal. Quiero pensar que este es el pregón que premia a los compañeros que miman al Carrnaval", argumentó.

Incidió en la necesidad de contar "lo que ocurre aquí, a lo que no deberíamos acostumbrarnos, porque es de una singularidad universal que una ciudad se vuelque a escribir repertorios nuevos e inéditos, a cientos y a miles, y que los regale al mundo desde la absoluta libertad. Que nace desde un ejercicio que no ocurre en otro sitio: y es que los medios abrimos los micros y las cámaras, a lo que salga, a lo que ocurra, a la mayor barbaridad o a la mayor genialidad. Y eso no ocurre en ningún otro punto del universo: una letra antipapal la está dando la COPE en rigurosísimo directo y una letra contra la Junta de Andalucía la está dando Canal Sur. Todo sin ninguna cortapisa ni ninguna línea editorial por medio".

Será un pregón en el que no faltará el humor, por ser quien es el pregonero, un aspecto que "no puede fallar", pero que también tendrá esos matices que Manu Sánchez considera indispensables en el Carnaval gaditano. "La irreverencia, la libertad, el atrevimiento, el dedo en la llaga, el azote contra el poder, saltarse la censura con el doble sentido... eso no faltará en mi pregón", aseguró.

Reconoció haber pedido al Ayuntamiento de Cádiz "mimar mucho el pregón a nivel técnico, para la tele y para la radio, que quede plasmado para siempre el documento, como pieza audiovisual".

Manu Sánchez expresó su deseo de "estar a la altura y no fallarle a Cádiz, porque Cádiz no me ha fallado nunca". Para ello, contará "con mucha gente a la que quiero y admiro, que son mi gran olimpo de dioses y diosas que hacen el Carnaval, y con amigos músicos cuyos nombres tenemos todos en la cabeza". Mostró su lado cómico al estar en las quinielas junto a Manuel Carrasco o Jesús Bienvenido. "El perfil era ese, están buscando a un guapo. Han ido de más guapos a menos y han empezado conmigo", soltó.

Recibió la llamada yendo a quirófano

La llamada del alcalde de la ciudad, Bruno García, proponiéndole tal honor fue a la vez inoportuna y oportuna. “Era 23 de julio y no olvidaré la fecha porque yo estaba a punto de entrar en quirófano. Y media hora antes, con las medias compresivas para los trombos que te hacen ponerte antes de entrar a la operación, sonó mi teléfono y vi que la llamada era de Bruno”, contó manu Sánchez.

Pensaba Manu que Bruno sabía que ese día le operaban y que le llamaba para desearle que todo saliera bien, pero la realidad era otra. “Me preguntaba cómo me pillaba y yo le dije que a quince minutos de entrar en quirófano. Se produjo un silencio. Me preguntó si era mal momento o buen momento. Le dije ‘alcalde, lo que sea dímelo ahora que no sé si habrá otra oportunidad'. Y me soltó la bomba”,

“Le dije que me parecía un disparate y le di varios nombres de gente que lo merece antes que yo. Esos nombres que todos sabemos que son justos y necesarios, como Noly, el cuarteto de Gago, Tino Tovar, Jesús Bienvenido… el alcalde me dijo que frenara, que eso ya se sabe, y que ese no era mi problema".

"Le dije que tenía la sensación de estar bailando una cometa con dos hilos: uno que me hace decir que es pronto y que hay infinidad de personas que lo merecen antes que yo, pero después está el otro hilo que me enseñó la vida de no dejar nada para el año que viene, ni para dentro de dos o de diez. Le pedí que me dejara salir de esta recuperación, que fue todo rápido y en 48 horas estaba en casa y ya me vi con tiempo para hacer el pregón, además de mis compromisos profesionales”.