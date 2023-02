"Si España pierde el tren del aprendizaje, nos veremos reducidos a ser del bar de copas de Europa"

José Antonio Marina ha intervenido este jueves, 2 de febrero, en el XI Foro España a Debate de Tomares donde ha afirmado que "hemos entrado en la sociedad del aprendizaje, regida por una ley implacable: toda persona, organización y sociedad, para sobrevivir, tiene que aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, tiene que adaptarse a ese ritmo", ya que, de lo contrario, "nos quedamos en la cuneta" y, en el caso de España, "hemos perdido el tren de la Ilustración, el de la industrialización y si perdemos el tren del aprendizaje nos veremos reducidos a ser el bar de copas de Europa".

La periodista Marta Maldonado ha sido la encargada de presentar y conducir la conferencia Invitación a la sociedad del aprendizaje, ofrecida por el filósofo, uno de los pensadores españoles más notables de la actualidad y referente en el campo de la innovación educativa.

Marina ha asegurado que hay aumentar el talento de las sociedades. "Las sociedades que no cuiden la capacidad de aprender se van a quedar marginadas. Por ello, es fundamental apostar por el talento".

"Lo interesante, por extraño que parezca, no es ser inteligente. Lo verdaderamente esencial es saber qué hacer con la inteligencia. Eso es el talento, un elemento fundamental en la sociedad actual", ha afirmado.

En su análisis, Marina ha explicado que el talento es la "capacidad para elegir bien las metas y movilizar los recursos intelectuales y emocionales necesarios para alcanzarlas" En este sentido, ha añadido que las "empresas han comenzado a preocuparse por formar a sus trabajadores en la toma de decisiones. Generar talento en las organizaciones y empresas es el camino a seguir para no quedarnos atrás"-

Fiel defensor de un Pacto Educativo, en estos momentos considera que "no es posible, ya que la Educación no le interesa a nadie actualmente, y si no nos preocupamos por ella, eso va a bajar nuestro nivel de vida muy pronto. La Educación está estancada y nuestros alumnos no se merecen esto".

Mesa redonda

