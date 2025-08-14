Muere una mujer en el incendio de una casa en Tomares

Una mujer ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda en Tomares, según ha informado el 112, que ha detallado que la casa ha sido precintada al encontrarse en un estado ruinoso.

El teléfono 112 recibió el primer aviso del incendio a las 2:30 horas, los ciudadanos que llamaron al teléfono de emergencias indicaban que había un fuego en una casa de la calle Camino Viejo con posibles personas atrapadas en su interior.

La sala del centro coordinador activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes de la Policía Local han confirmado al 112 que una mujer ha fallecido en el incendio de la casa, que estaba en estado ruinoso y ha quedado precintada.