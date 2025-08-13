Declarado un tercer incendio en la Sierra Morena de Sevilla, en un paraje de Cazalla

Efectivos del Plan Infoca trabajan en un incendio forestal en Cazalla de la Sierra (Sevilla), el tercer incendio que se declara en la Sierra Morena de Sevilla desde el pasado lunes, donde hay activos otros dos en San Nicolás del Puerto y Guadalcanal. Según informa el Infoca en sus redes sociales, en este último incendio trabajan dos medios aéreos, concretamente un helicóptero semipesado y un avión ligero, además de tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente y una autobomba.

Por su parte, el incendio que afecta a un paraje de Guadalcanal, que ha obligado a cortar el tráfico ferroviario entre Sevilla y Extremadura, ha quedado estabilizado a las 19.00 horas.

El fuego se ha iniciado poco antes de las 16.00 horas en Guadalcanal, en la Sierra Morena de Sevilla, y se une al que sigue activo pero estabilizado en la misma zona en municipio de San Nicolás del Puerto.

El Plan Infoca ha informado en sus redes sociales de que de la zona se han retirado los medios aéreos y siguen trabajando en el terreno un grupo de bomberos forestales y una autobomba.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha concretado que, aunque las llamas ya no afectan a la circulación férrea en la línea Los Rosales-Mérida, se mantiene cortada para realizar labores de revisión, sin concretar cuándo volverá a abrirse el tráfico.

Por su parte, el incendio forestal que se iniciaba el pasado lunes en San Nicolás del Puerto se encuentra estabilizado, tras arrasar unas 25 hectáreas de terreno, sin llegar a afectar al paraje natural de las cascadas del Huéznar.