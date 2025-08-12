Incendios forestales activos en Andalucía, en directo: Interior activa el Plan Estatal de Emergencias, situación operativa de nivel 1

Actualmente, hay incendios activos en San Nicolás del Puerto (Sevilla) y Tarifa (Cádiz), mientras que los de Ronda (Málaga) y Villanueva de los Castillejos (Huelva) están controlados y se han estabilizado el de Bonares (Huelva)

En plena ola de calor, los incendios forestales se han extendido en diversas zonas de Andalucía, siendo el de Tarifa (Cádiz) uno de los más activos. Las llamas comenzaron el lunes a las 13:45 horas en la Sierra de la Plata y, durante la noche, se ha visto avivado por los intensos vientos de levante y las altas temperaturas. El Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantiene en la zona a 150 efectivos, con personal procedente de cinco parques (Tarifa, Algeciras, Cádiz, Chiclana y Banalup). Asimismo, han sido evacuadas más de 2.000 personas residentes en la Urbanización Atlantera.

Mientras tanto, continúa también activo el incendio del parque 'Cascada del Huéznar', en San Nicolás del Puerto (Sevilla) y los de mientras que el de Ronda (Málaga), Villanueva (Huelva) están controlados.