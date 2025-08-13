Declarado un segundo incendio en la Sierra Morena de Sevilla que afecta a Guadalcanal

Efectivos del Plan Infoca trabajan en un incendio forestal que se ha iniciado poco antes de las 16:00 horas en Guadalcanal, en la Sierra Morena de Sevilla, que se une al que sigue activo en la misma zona en municipio de San Nicolás del Puerto. El Plan Infoca ha informado en sus redes sociales de que en la zona trabajan dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, una autobomba y un helicóptero semipesado.

El Ayuntamiento ha informado de que el incendio se ha iniciado en el arcén de la carretera A-433 y se ha extendido a zona forestal. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha concretado, según el Ayuntamiento, que se ha cortado la circulación férrea en la línea Los Rosales-Mérida.

El incendio de San Nicolás ha arrasado 25 hectáreas

Por su parte, el incendio forestal que se inició el pasado lunes en San Nicolás del Puerto ha arrasado unas 25 hectáreas de terreno, sin llegar a afectar al paraje natural de las cascadas del Huéznar. Según han informado fuentes del Ayuntamiento, las llamas han calcinado la citada extensión de terreno, formada sobre todo por dehesa de encinar, mientras que una pequeña parte ha afectado al bosque del río Rivera del Huéznar, sin alcanzar al paraje de las cascadas, que se localizan en el curso alto, cerca de su nacimiento.

El Plan Infoca dio por estabilizado el fuego en la tarde de ayer, y se trabaja ahora con personal de tierra para lograr su control final. Un incendio que obligó al desalojo de unas 80 personas de un campin y de unas 120 de zonas de acampadas en sus parajes naturales.

Emergencias 112 Andalucía ha informado de que, además del Infoca, fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de la Diputación, Policía Autonómica y Local y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Nada más iniciarse las llamas, a las 17:05 horas del pasado lunes, la Guardia Civil informó de que en la zona había dos cámpines y en uno de ellos se centró la vigilancia para terminar desalojando a unas 80 personas de forma preventiva.

El Ayuntamiento de la localidad llegó a pedir a los vecinos de la localidad que refrescasen las zonas cercanas a sus casas, además de vigilar la evolución del incendio.