Arde un paraje de San Nicolás del Puerto y piden precaución a los vecinos

Efectivos del Plan Infoca trabajan en un incendio que se ha originado en la Sierra Morena de Sevilla, dentro del término municipal de San Nicolás del Puerto. En sus redes sociales, el Infoca ha informado de que las llamas afectan al paraje 'Cascada del Huéznar', donde trabajan ya cuatro medios aéreos entre un helicóptero semipesado, uno ligero y dos aviones de carga en tierra.

Por tierra se encuentran seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y cuatro autobombas. Los bomberos trabajan bajo una temperatura muy alta en un terreno muy complicado.

El Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla) ha pedido a los vecinos de la localidad que refresquen las zonas cercanas a sus casas, además de vigilar la evolución del incendio forestal que se ha iniciado esta tarde en un paraje de este municipio de la Sierra Morena sevillana.

En sus redes sociales oficiales, el Ayuntamiento ha recomendado a los vecinos de este municipio de 600 habitantes "recoger toldos y refrescar zonas debido a la caída de pavesas -restos de cenizas del incendio-", además de pedir que la población esté atenta "a las indicaciones de los órganos pertinentes en relación al incendio".

Además, se recomienda no utilizar la carretera de la estación de Cazalla de la Sierra, excepto a los propietarios de fincas de sus campos.