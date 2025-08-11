Investigan un posible origen intencionado en el fuego junto a Itálica

Así han quedado los terrenos alrededor de Itálica tras el incendio de este viernes

La Guardia Civil investiga el incendio que el pasado viernes afectó a un paraje forestal junto al Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce (Sevilla), para determinar las causas de un siniestro que se quedó en los límites de la antigua ciudad romana.

Según ha informado a Efe la Guardia Civil, la investigación la ha iniciado el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ante los indicios de que el incendio haya podido ser provocado.

Se trata de un siniestro en el que trabajaron sendos dispositivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla y el Plan Infoca, que consiguieron controlar las llamas antes de llegar a los restos arqueológicos de la ciudad romana.

Los efectivos del Seprona han recogido las primeras pruebas para determinar el origen del incendio.